Polscy turyści utknęli na Korfu. Biuro podróży ogłosiło upadłość

Biuro podróży Millennium Travel International z Legnicy na Dolnym Śląsku jest niewypłacalne i w związku z tym ogłosiło upadłość. Władze biura same zgłosiły się do urzędu marszałkowskiego z prośbą o pomoc. Kilka dni temu informowaliśmy, że z tego powodu około 300 turystów przebywających w Grecji, Bułgarii oraz w Albanii miało problemy z powrotem do kraju. Choć wszyscy podróżni wrócili już do kraju, nie oznacza to końca problemów Millenium Travel. Jak podaje RMF FM, w środę 26 września 26 klientów biura utknęło na Korfu. Podróżni mieli wrócić lotem wyczarterowanym przez inne biuro, jednak niestety nie zdążyli na samolot. Konieczna była pomoc urzędu marszałkowskiego.

Samorządowcy zorganizowali dodatkowe loty dla turystów do Pragi lub Berlina, skąd autokarami mieli zostać przetransportowani do Polski. Na taki krok zdecydowało się 22 z 26 turystów, którzy jeszcze w środę 26 sierpnia wylecą do Pragi. Pozostałe cztery osoby dzień później mają mieć zorganizowany transport do Warszawy lub Pragi. Na Korfu ma zostać oddelegowany specjalny pracownik MSZ, który będzie koordynował powrót turystów do kraju.

