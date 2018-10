Nowe fakty ws. zaginięcia szefa Interpolu. Wysłał do żony niepokojącą wiadomość

W trakcie briefingu w Lyonie kobieta pokazała przedstawicielom mediów ostatnią wiadomość, którą odstała od swojego męża. 25 wcześnia Meng Hongwei wysłał jej emotikonę przedstawiającą nóż. Grace Meng twierdzi, że w ten sposón usiłował przekazać jej, że jest w niebezpieczeństwie. Kilka minut później kobieta otrzymała od męża wiadomość, by czekała na jego telefon. Meng nigdy jednak nie zadzwonił.

Przypomnijmy, że ślad po szefie Interpolu zaginął po tym, jak wyjechał w podróż służbową do Chin. - Był bardzo zajęty. Codziennie mieliśmy kontakt - wspominała jego żona. Kobieta nie chciała odnosić się do spekulacji na temat tego, czy jej mąż mógł zostać zatrzymny przez chińskie władze. - Nie jestem pewna, co się stało w Chinach - stwierdziła. Meng odczytała oświadczenie, ale zażądała, by media nie pokazywały jej twarzy. Jak tłumaczyła, obwia się o bezpieczeństwo swoje i dzieci.

Zatrzymany w związku ze śledztwem?

Dziennik „South China Morning Post”podawał, powołując się na swoje źródło, że Hongwei został zatrzymany przez chińskie władze. Według dziennikarzy, szef Interpolu ma być przesłuchiwany w związku z toczącym się przeciwko niemu dochodzeniem. Nie wiadomo jednak, w jakiej sprawie dokładnie toczy się śledztwo, ani gdzie jest przetrzymywany 64-latek. Nie musi mieć to związku z jego pracą w Interpolu, ponieważ Hongwei piastuje także funkcję wiceministra w chińskim resorcie bezpieczeństwa publicznego. Władze w Pekinie nie chcą komentować sprawy.

Meng Hongwei stanął na czele Interpolu (ang. International Criminal Police Organization), międzynarodowej organizacji policji w 2016 roku. Jego kadencja zakończy się w 2020 roku.

