Zagraniczne media o ataku na Pawła Adamowicza. „Ugodzony nożem na oczach tysięcy”

„Polski prezydent miasta ugodzony nożem na scenie podczas imprezy charytatywnej” – tak brzmi najczęstszy tytuł artykułów zagranicznych portali informacyjnych. W doniesieniach z Gdańska podkreśla się, że do ataku na polityka rządzącego miastem doszło na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraniczni dziennikarze cytują słowa potępienia płynące ze strony polskich i zagranicznych polityków. Opisują także sylwetkę Adamowicza, podkreślając jego liberalne poglądy. W wielu relacjach dołączane jest nagranie wideo z samego ataku.

Brytyjski „Guardian” podkreśla, że do ataku na Adamowicza doszło na oczach tysięcy ludzi. Polski korespondent gazety Christian Davies w swoim tweecie podkreśla, że od pewnego czasu był zadziwiony skandalicznym poziomie ochrony wydarzeń publicznych w Polsce. Pisze m.in., że sam podczas Marszu Niepodległości znalazł się w zasięgu ręki od prezydenta Andrzeja Dudy. Nie sprawdzono wówczas ani jego torby, ani dokumentów.

Sky News o ataku na Adamowicza



20minutes.fr o ataku na Adamowicza



News.com.au o ataku na Adamowicza



La Repubblica o ataku na Adamowicza



Le Figaro o ataku na Adamowicza



Times of Israel o ataku na Adamowicza



Guardian o ataku na Adamowicza



Fox News o ataku na Adamowicza



New York Times o ataku na Adamowicza



Daily Mail o ataku na Adamowicza



BBC o ataku na Adamowicza



CBS News o ataku na Adamowicza

Paweł Adamowicz ugodzony nożem

Przypomnijmy, że do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, w niedzielę 13 stycznia, tuż po godzinie 20.00 podczas popularnego „Światełka do nieba” WOŚP. Napastnik wbiegł na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Napastnik krzyczał, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku.