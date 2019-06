Nie żyje rosyjska gwiazda pokera. 26-latka została porażona prądem

Lilya Novikova miała tytuł inżyniera, który uzyskała na Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. Baumana w Moskwie. Zdolności matematyczne pomogły jej rozwijać karierę pokerową, a swoje występy nagrywała oraz publikowała w sieci. Internauci znali ją pod pseudonimem Liay, którego używała również na Instagramie. Śledziło ją tam 16 tys. użytkowników.

„The Independent” powołując się na doniesienia rosyjskich mediów przekazał informację o śmierci 26-latki. Ciało Novikovej zostało znalezione przez sąsiadkę, która dysponowała kluczami do mieszkania kobiety. O interwencję poprosili ją zaniepokojeni rodzice 26-latki, którzy przez kilka godzin nie byli w stanie skontaktować się z córką. Zwłoki pokerzystki leżały w wannie napełnionej wodą. Obok znaleziono suszarkę, co wskazuje na to, ze Novikova została porażona prądem. Taką wersję zdarzeń potwierdziły oględziny dokonane przez śledczych. W sprawie wszczęto dochodzenie, ale prawdopodobnie śmierć Rosjanki zostanie potraktowana jako tragiczny wypadek.