Start samolotu z ministrem na pokładzie przerwany przez...pszczoły

Samolot należący do linii lotniczych Air India miał odlecieć do miasta Agartala z Kalkuty w niedzielę 15 września w godzinach porannych. Błąd techniczny ze strony pracowników lotniska spowodował, że samolot przez dłuższą chwilę musiał oczekiwać na pasie startowym. Właśnie wtedy maszyną zainteresowały się pszczoły. Rój pszczół usiadł na szybie w kokpicie.

Personel naziemny próbował pozbyć się owadów, jednak zastosowane metody okazały się bezskuteczne. Pszczoły zasłaniały pilotom widoczność i tym samym opóźniły wylot. Istniało także ryzyko, że owady mogłyby zostać wciągnięte do silników i doprowadzić do poważnej usterki samolotu.

Finalnie na pomoc przybyli strażacy, którzy usunęli owady za pomocą armatki wodnej - konieczne było podlewanie ich przez ponad godzinę. Samolot, na pokładzie którego znajdowało się 136 pasażerów, w tym bengalski minister informacji wyleciał z Kalkuty z ponad trzygodzinnym opóźnieniem.

Pszczoły zakłócające loty

To nie pierwszy raz pszczoły utrudniają latanie. W ubiegłym roku wezwano dwóch pszczelarzy, by usunęli rój pszczół, które zaczęły budować gniazdo w silniku samolotu Mango Airlines w Durbanie w Południowej Afryce. W 2015 r. Lot Flybe z Southampton do Dublina został zmuszony do powrotu do bazy i wykonania awaryjnego lądowania po tym, jak pilot lotu zgłosił podejrzenie problemu technicznego, którym okazała się pszczoła na pokładzie samolotu.

