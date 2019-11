Opracowywał wąglik dla bin Ladena, werbował dla ISIS. Yazid Sufaat wyszedł z więzienia

– Yazid Sufaat został wypuszczony dziś rano z więzienia Simpang Renggam w stanie Johor i odesłany do swojego domu w Kuala Lumpur – przekazał Ayob Khan Mydin Pitchay, szef specjalnego wydziału malezyjskiej policji do walki z terroryzmem.

Uwolnienie groźnego terrorysty poprzedziła decyzja Rady Zapobiegania Terroryzmowi, zgodnie z którą mężczyzna będzie musiał nosić na sobie elektroniczne urządzenie monitorujące. Jak informował Ayob, Yazid Sufaat może przebywać jedynie w okolicy swojego domu w dzielnicy Ampang i nie może opuszczać jego murów od 20 do 6 rano każdego dnia.

Yazid odbył kilka połączonych wyroków więzienia za swoje zaangażowanie w funkcjonowanie siatki terrorystycznej. To były kapitan malezyjskiej armii, obecnie 55-letni. Po raz pierwszy do więzienia trafił w 2002 roku i przebywał w nim aż do roku 2010. Ponownie wtrącony za kraty w 2013 roku za werbowanie na rzecz Państwa Islamskiego, wyszedł w 2017. Krótko później wrócił do więzienia, gdy władze dowiedziały się o werbunku do organizacji terrorystycznej, który prowadził jeszcze w celi.

Amerykańscy eksperci do spraw terroryzmu wypuszczenie Yazida odebrali z zaskoczeniem.

