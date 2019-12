Panna młoda chciała przed ślubem zobaczyć się z psem. Ich spotkanie uwieczniono na zdjęciach

Tuż przed ślubem Kristen Dupree zaczęla się denerwować. By się uspokoić 24-latka poprosiła o to, aby przyprowadzono do niej jej ukochanego pupila. 2-letni czarny labrador Zeke spędzał dzień z panem młodym. Udało się jednak go przyprowadzić do rozemocjonowanej kobiety. Ich spotkanie ostatecznie przekształciło się w uroczą sesję zdjęciową, a fotografka Perri Farlow doskonale uchwyciła więź, która łączy Kristen z pupilem.

– Chociaż pary nierzadko chcą, aby ich zwierzęta towarzyszyły im podczas sesji zaręczynowych, widywanie czworonogów w dniu ślubu nie zdarza się często – powiedziała Farlow w wywiadzie dla Bored Pandy. – Zwierzęta domowe wywołują takie szczere, autentyczne emocje u ich właścicieli, dzięki czemu łatwo jest uchwycić prawdziwą radość, jaką odczuwają, gdy są ze swoimi ukochanymi pupilami – dodała fotografka. Spójrzcie sami, jak prezentują się efekty niespodziewanej sesji.

