Pitbull zaatakował 4-letnie dziecko. Walkę przechodnia z rozwścieczonym zwierzęciem nagrały kamery monitoringu

4-letni chłopiec spacerował z nianią. W pewnej chwili zaatakował go pitbull. Patrick do Ceu natychmiast ruszył na pomoc dziecku. Mężczyzna przez kilkanaście sekund walczył, by wyrwać zwierzęciu chłopca. Gdy zmagania między człowiekiem a czworonogiem się przedłużały, Patrick zaczął kopać psa, by odwrócić jego uwagę i zabrać dziecko.

W pewnej chwili mężczyźnie udało się wyswobodzić chłopca. 20-latek trzymał dziecko na rękach, a pies poruszał się wokół mężczyzny, jak gdyby chciał ponownie zaatakować 4-latka. Patrick położył dziecko na dachu samochodu, który był zaparkowany w pobliżu. Po chwili rozdrażniony pies zaczął atakować mężczyznę. Gdy zwierzę nie ustępowało, Patrick również wskoczył na samochód, by zapewnić sobie bezpieczne schronienie.

Dramatyczna scena, którą uchwyciły kamery monitoringu została nagrana w Rio de Janerio. 20-letni bezrobotny Patrick został okrzyknięty bohaterem. Mężczyzna w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że działał instynktownie. Wyobraził sobie, że to jego córeczka potrzebowałaby pomocy.

