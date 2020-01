18-letnia modelka wyhodowała monobrew. „Wygląda to trochę dziwnie”

– Zawsze wiedziałam, że jestem w stanie wyhodować monobrew, ale tak jak wszyscy inni, usuwałam włosy nie zastanawiając się nad tym zbytnio. Nie sądziłam, że można to zatrzymać – powiedziała Sarah Marie Clark. 18-latka regularnie likwidowała nadmierne owłosienie. W pewnym momencie postanowiła, że postawi na naturalność.

– Pamiętam, kiedy powiedziałam niektórym z moich przyjaciół, że chcę to zrobić. Byli sceptyczni, ponieważ wygląda to trochę dziwnie – wyznała. Sarah powiedziała także, kto ją zainspirował do zmian w swoim wyglądzie. – Pewnego dnia, gdy przeglądając Instagram zobaczyłam, że makijażystka rysuje jedną brew, absolutnie to pokochałam. Nie byłam jednak pewna, czy mogę wyjść tak na zewnątrz – opisała.

Sarah dzięki charakterystycznemu wyglądowi stała się modelką, a o współpracę z nią zabiegają fotografowie. Co więcej, 18-latka przekonuje, że cieszy się wielkim powodzeniem u mężczyzn. Niestety, z powodu swojego wyglądu spotkała się również z negatywnymi komentarzami.

