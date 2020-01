Rosyjska modelka walczy o życie. Wypadła przez okno z trzeciego piętra

Ksenia Puntus to rosyjska modelka, która do swoich największych osiągnięć może z pewnością zaliczyć współpracę z prestiżową gazetą „Vogue”. Jak informuje New York Post, kilka dni temu 21-letnia kobieta wypadła przez okno z trzeciego piętra z mieszkania swojego chłopaka.

Ksenia Puntus w wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej. Lekarze stwierdzili u rosyjskiej modelki szereg złamań: żeber, nóg i miednicy. Puntus została odnaleziona około 4 rano w bardzo ciężkim stanie przez osobę zajmującą się sprzątaniem ulic. Modelka została przewieziona do lokalnego szpitala, gdzie przeszła dwie operacje i pozostaje na oddziale intensywnej terapii – podaje New York Post. Agentka modelki Liliya Chepigina poinformowała, że Rosjanka ma problemy z komunikowaniem się ze względu na obrażenia głowy.

Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Kluczowe dla losów śledztwa wydaje się zweryfikowanie, czy kobieta została wypchnięta, czy wypadła przez okno w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

