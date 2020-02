Wyjątkowy poród w szpitalu Wuhan Union. Lekarze w specjalnych kombinezonach i okularach

W szpitalu Wuhan Union w sobotę 1 lutego na świat przyszedł chłopiec, którego zdjęcia obiegły niemal cały świat. Poród przebiegał w wyjątkowych okolicznościach. Lekarze i pielęgniarki byli ubrani w specjalną odzież ochronną i okulary. Jak podaje Daily Mail, u ojca chłopca stwierdzono zachorowanie na koronawirusa. Lekarze podejrzewają także, że matka dziecka również została zarażona. – Dziecko jest zdrowe i wszyscy są bardzo szczęśliwi. Chłopiec został wysłany do szpitala dziecięcego w Wuhan na dalsze badania – przekazał doktor Song Bo.

Najnowszy bilans ofiar

We wtorek 4 lutego The Guardian podał że, w Hongkongu zmarła pierwsza osoba zarażona koronawirusem. To drugi po Filipinach przypadek śmierci osoby zakażonej koranawirusem poza obszarem Chin kontynentalnych. Według najnowszego bilansu ofiar, dotychczas z powodu koronawirusa zmarło 426 osób, a zainfekowanych jest ponad 20 tys. Amerykańska telewizja CNN podkreśla, że najnowsze dane oznaczają, że bilans ofiar koronawirusa jest wyższy niż epidemii SARS. Choroba, która szalała w Chinach w 2003 roku, pochłonęła w tym kraju życie 349 osób, 5 327 osób zostało zarażonych.

