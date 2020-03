Skandal w saudyjskiej rodzinie królewskiej. Książę kazał aresztować krewnych

Rząd w Rijadzie przekazał informacje o serii zatrzymań członków rodziny królewskiej. Jak podaje „New York Times”, książę Mohammad ibn Salman chciał w ten sposób pozbyć się tych, którzy stanowią zagrożenie dla jego rządów. Wśród zatrzymanych jest m.in. książę Ahmed ibn Abdulaziz, młodszy brat króla Salmana. Przez wielu był uważany za nadzieję dla krytyków Salmana, którzy upatrywali w nim możliwego następcy księcia. Stało się to po tym, jak w 2018 roku w Londynie krytykował nowoczesną politykę królestwa. Inny zatrzymany to książę Muhammad ibn Najif, który miał rozwinąć bliskie relacje z amerykańskim wywiadem podczas lat współpracy jako szef MSW. Według New York Times miał on zostać oskarżony o zdradę. Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywają aresztowani członkowie rodziny królewskiej, a także czy (i pod jakimi ewentualnymi warunkami) zostaną wypuszczeni.

Amerykański dziennik podkreśla, że nie jest to pierwszy tego typu krok Muhammada ibn Salmana. W 2017 roku, oficjalnie w ramach kampanii antykorupcyjnej, książę aresztował i izolował w hotelu Ritz Carlton w Rijadzie ok. 200 saudyjskich osobistości. Niektórzy z nich skarżyli się później, że byli torturowani. Rok później fala krytyki spadła na księcia w związku z zabójstwem dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w saudyjskim konsulacie w Stambule.

