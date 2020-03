Świetna wiadomość z Chin. W Wuhan nie stwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa

W czwartek 19 marca chińskie władze poinformowały, że w środę nie potwierdzono żadnych nowych przypadków koronawirusa ani w Wuhan, ani w prowincji Hubei, której miasto jest stolicą. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od czasu wybuchu epidemii koronawirusa pod koniec grudnia 2019 roku. Niestety w tym samym czasie w Hubei zmarło jeszcze 8 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie, w tym 6 w samym Wuhan.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że 34 nowe przypadki w kraju w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto u osób, które przyjechały z zagranicy. Spośród nowych przypadków 21 potwierdzono w Pekinie (co stanowi smutny rekord w tym mieście), dziewięć w Guangdong, dwa w Szanghaju i po jednym w przybrzeżnych Zhejiang i Heilongjing na dalekim wschodzie.

Do tej pory wirus zabił 3 245 osób w Chinach, co stanowi ponad jedną trzecią globalnych ofiar. Zdecydowana większość z nich pochodziła właśnie z Hubei. Łącznie w Chinach potwierdzono do tej pory 80 928 przypadków koronawirusa. Wyzdrowiało 70 420 pacjentów. Chorych jest ciągle 7263 osoby, z czego 2274 w stanie ciężkim.

