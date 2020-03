WHO i FIFA przedstawiają „pięć kroków do wykopania koronawirusa”. W nagraniu Messi, Eto, Lineker

Kiedy swoje siły łączą Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, to wiedz, że szykuje się kolejny filmik edukacyjny. Tym razem, w nagraniu z 23 marca, przedstawiono pięć zasad mających pomóc pozbyć się SARS-COV-2 z przestrzeni publicznej. W dość oczywistym nawiązaniu do terminologii piłkarskiej, nazwano je „pięcioma krokami do wykopania koronawirusa”.

W nagraniu podkreśla się, że po raz pierwszy my - cały świat - „gramy w jednej drużynie”. Naszym przeciwnikiem jest oczywiście choroba COVID-19. Do jej pokonania potrzebujemy „determinacji, dyscypliny i pracy zespołowej”. Piłkarze i trenerzy pojawiający się w filmie zapewniają, że świat futbolu jest zjednoczony i razem uda nam się wygrać.

Pięć kroków do zwalczenia koronawirusa były reprezentant Anglii Gary Lineker zapowiedział jako: dłonie, łokieć, twarz, dystans i uczucie. O dłoniach wypowiedział się nie kto inny, jak bramkarz Liverpoolu Alisson Becker. Przypomniał, że należy myć je jak najczęściej - przy użyciu mydła lub specjalnego płynu na bazie alkoholu.

Carli Lloyd przekazała, że łokieć ma służyć do zasłaniania ust i nosa podczas kichnięć. Messi podkreślał, by unikać dotykania oczu, nosa i ust. Han Duan namawiała do utrzymywania odległości minimum jednego metra od osób, które kaszlą i kichają. Samuel Eto mówił o pozostaniu w domu, gdy nie czujemy się najlepiej i przestrzeganiu poleceń lokalnej służby zdrowia.

