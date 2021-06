Gerhard Schroeder musi zapłacić odszkodowanie byłemu mężowi swojej piątej żony

Przypomnijmy, że Soyeon Schreder-Kim to piąta żona byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. Jej były mąż, choć między parą doszło do rozwodu, oskarżał o rozpad swojego związku byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. Schroederowie podkreślali jednak, że ich związek doszedł do skutku dopiero po tym, jak Soyeon Schreder-Kim rozwiodła się ze swoim poprzednim małżonkiem.

20 tys. euro odszkodowania

Były mąż Soyeon Schreder-Kim nie dawał jednak za wygraną i zdecydował się zgłosić sprawę do sądu rodzinnego w Korei Południowej. Decyzją sądu w Seulu, podaje „Die Welt”, byłemu mężowi piątej żony Gerharda Schroedera należy się odszkodowanie w wysokości ok. 20 tys. euro.

„Die Welt” informuje, że nie ma informacji, czy były kanclerz Niemiec odwoła się od wyroku, czy zapłaci odszkodowanie. Gazeta przypomina, że w Korei Południowej popularne jest wnoszenie pozwów w sprawie ustania związku z powodu zdrady jednego ze współmałżonków. Do niedawna zdrada karana była w tym kraju więzieniem – czytamy.

