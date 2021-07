Wrzącą miksturą oblała śpiącego męża. Została skazana za morderstwo

59-letnia Corinna Smith po powrocie do domu napełniła ogrodowe wiadro wrzącą wodą, a następnie wrzuciła do niego trzy kilogramy cukru. Stworzoną miksturę wylała na ramiona i tors śpiącego 81-letniego męża, po czym opuściła dom. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w Neston w Cheshire. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń.

Wrzącą miksturą oblała śpiącego męża

O zdarzeniu policja i pogotowie ratunkowe zostały poinformowane przez sąsiada małżeństwa. Jak relacjonuje BBC, Corinna Smith powiedziała mężczyźnie, że „bardzo mocno” zraniła swojego męża. – Myślę, że go zabiłam – miała dodać. Gdy funkcjonariusze dotarli we wskazane miejsce, zobaczyli 81-latka, który wił się z bólu.

Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala. Dzięki wysiłkom lekarzy udało się ustabilizować jego stan. Niestety, po pięciu tygodniach obecności w placówce medycznej, mężczyzna zmarł. Na początku lipca Chester Crown Court wydał wyrok w omawianej sprawie. Corinna Smith została uznana winną dokonania morderstwa.

