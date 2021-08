Kolejny wybuch w Kabulu. Media: Atak rakietowy, zginęło dziecko

Nie są jeszcze znane szczegóły zdarzenia. Wiadomo jedynie, że do wybuchu doszło prawdopodobnie w pobliżu lotniska. Z nagrań, które pojawiają się w sieci wynika, że w okolicy lotniska unosi się gęsty dym. BBC informuje z kolei, powołując się na urzędnika z resortu zdrowia, że wybuch jest efektem uderzenia rakiety w dom znajdujący się nieopodal lotniska. Podobne informacje płyną również z zagranicznych redakcji.

Pierwsze doniesienia mówiły o ataku rakietowym lub moździerzowym, którego celem mogło być lotnisko. Następnie jednak Reuters dotarł do informacji, że w niedzielę ataku w Kabulu dokonało amerykańskie wojsko, którego celem są członkowie Państwa Islamskiego. BBC, powołując się na amerykańskich urzędników potwierdziła, że USA faktycznie dokonały ataku na osobę, która miała zmierzać na lotnisko z ładunkiem wybuchowym. Nie jest jednak jasne, czy atak, o którym mowa to ten sam, który miał miejsce niedaleko lotniska. AP podaje, powołując się na służby, że w ataku zginęło dziecko.

Seria ataków w Kabulu

Przypomnijmy, że w czwartek miał miejsce krwawy atak samobójczy niedaleko kabulskiego lotniska. Tego dnia doszło także do innych aktów terrorystycznych, które pochłonęły co najmniej kilkadziesiąt ofiar, w tym kilkunastu żołnierzy USA. Nieoficjalne bilanse mówią, że ofiar mogło być nawet 170. W tym miejscu gromadzi się bowiem tłum, który usiłuje uciec z kraju w obawie przed rządami talibów. Do zamachu przyznała się odnoga tzw. Państwa Islamskiego, która od lat walczy z talibami o wpływy w Afganistanie. Zarówno przed czwartkowym zdarzeniem, jak i później, Pentagon ostrzegał, że w najbliższym czasie możliwe będzie wzmożone działanie terrorystyczne.

USA, w odwecie za czwartkowy zamach, przeprowadziły w Afganistanie akcję ostrzelania z drona miejsca, w którym miały się znajdować osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie afgańskich zamachów. Pentagon wskazał, że akcja zakończyła się sukcesem, jednak dalsze ataki ze strony Państwa Islamskiego wciąż są możliwe.

