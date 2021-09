Świadek oskarżenia byłego premiera Izraela zginął w katastrofie samolotu

Władze Grecji rozpoczęły śledztwo w sprawie katastrofy prywatnego samolotu. Jednosilnikowa Cessna wyruszyła z Hajfy z Izraela i rozbiła się w pobliżu lotniska koło wyspy Samos na Morzu Egejskim. Tuż przed wypadkiem maszyna utraciła łączność z wieżą kontroli lotów. W wypadku zginęli mężczyzna i kobieta w wieku 69 lat.

Portal timesofisrael.com poinformował, że ofiarami są Haim Geron i jego żona Esther, którzy planowali zwiedzić grecką wyspę. Ich ciała wydobyto kilka godzin po tragedii za pomocą nurków. Przyczyną katastrofy najprawdopodobniej była usterka techniczna. Sprawę wyjaśnia grecka Komisja ds. Badania Wypadków Lotniczych i Lotnictwa.

Grecja. Nie żyje Haim Geron, świadek oskarżenia byłego premiera Izraela Benjamina Netanjahu

Geron to były wysoki rangą urzędnik w ministerstwie komunikacji Izraela i jeden z 300 świadków oskarżenia w procesie o korupcję byłego premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Łącznie istnieją trzy wątki korupcyjne w sprawie byłego szefa izraelskiego rządu. Najpoważniejszy z nich to „sprawa 4000” i to właśnie w tym wątku miał zeznawać Geron. Chodzi o przeprowadzenie zmian w prawie, które miały być przychylne firmie komunikacyjnej Bezeq.

W tzw. sprawie 1000 Netanjahu jest oskarżany o defraudację i nadużycie zaufania. Były premier Izraela miał rzekomo przyjmować drogie prezenty od znajomych biznesmenów. Z kolei „sprawa 2000” dotyczy potencjalnych zmian w prawie, które Netanjahu miał obiecać właścicielowi izraelskiego dziennika „Jediot Achronot” i portalu Ynet. Celem miało być spowolnienie rozwoju konkurenta gazety – „Israel Hajom”.

