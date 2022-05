NYT: Amerykański wywiad pomaga Ukrainie zabijać rosyjskich generałów

Do tej pory ukraińskie władze poinformowały o zabiciu na froncie około 12 rosyjskich generałów. To liczba, która wprawia w zdumienie wojskowych analityków. Przyczynę tych niezwykłych sukcesów wyjaśniają w artykule „New York Times” amerykańskie źródła. Wysoko postawieni pracownicy administracji Joe Bidena mieli anonimowo przyznać, że Ukraińcom na polu bitwy dostarczane są informacje wywiadowcze w czasie rzeczywistym.

Wśród informacji dostarczanych obrońcom są między innymi ruchy rosyjskich oddziałów oraz plany walk w Donbasie. Amerykanie nie potwierdzają jednak konkretnej liczby generałów, do których śmierci przyczyniły się informacje wywiadowcze. USA skupiają się na podsuwaniu walczącym informacji na temat mobilnych punktów rosyjskiego dowództwa. Ukraińcy łączą to z własnymi danymi, zbieranymi m.in. poprzez podsłuchane rozmowy i wykorzystują precyzyjny ostrzał artyleryjski oraz inne sposoby, które pozwalają im zabijać rosyjskich oficerów.

Wywiad to oczywiście tylko część amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, która obejmuje także dostarczanie ciężkiego uzbrojenia oraz miliardów dolarów pomocy finansowej dla zaatakowanego kraju. „NYT” podkreśla jednak, że to informacje wywiadowcze miały decydujące znaczenie na polu bitwy, potwierdzając kolejne cele dla wojska. Mimo wszystko Stany Zjednoczone oficjalnie cały czas unikają przyznania, jak dużej pomocy udzielają Ukrainie. Nie chcą bowiem eskalować konfliktu i prowokować prezydenta Rosji Władimira Putina do wojny na większą skalę.

