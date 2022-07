Książę Harry vs „Daily Mail”. Tabloid przegrał pierwszą rundę

Tabloid „Daily Mail” w jednym ze swoich tekstów stwierdził, że książę Harry próbował zachować w sekrecie sądowy spór przeciwko brytyjskiemu rządowi i nie był do końca szczery w swoich działaniach z tym związanych. W piątek 8 lipca sąd (High Court) uznał, że są to „pomówienia”. W niedzielnym wydaniu gazety z lutego tego roku opublikowano materiał, według którego książę Sussex miał wytoczyć sprawę brytyjskiemu Home Office w związku z obawami o bezpieczeństwo podczas wizyty jego rodziny w kraju.

Artykuł, który wciąż widnieje na stronie internetowej gazety, opublikowano w lutym tego roku. Nagłówek brzmiał: „Jak książę Harry próbował ukryć swoją prawną batalię przeciwko rządowi w sprawie policyjnych ochroniarzy, a później, gdy sprawa ujrzała światło dzienne, jego spece od wizerunku próbowali nadać dyskusji pozytywny ton”.

W pisemnym oświadczeniu podczas wstępnego wysłuchania stron przed miesiącem prawnicy księcia zarzucili dziennikarzom kłamstwo i „niewłaściwe, cyniczne próby zmanipulowania oraz skonfundowania opinii publicznej”. Piątkowe orzeczenie to jednak dopiero początek sporu Harry'ego z gazetą. Przedstawiciele księcia Sussex podkreślają, że dziennikarze próbowali wmówić czytelnikom, iż to on sam odpowiadał za publiczne oświadczenia, wydawane w jego imieniu.

Chodziło o fakt, iż książę chciał z własnej kieszeni zapłacić za policyjną ochronę w Wielkiej Brytanii, a przed sądem walczył z rządem, który nie chciał do tego dopuścić. Tabloid przedstawił to w sposób niekorzystny dla księcia, oskarżając go o hipokryzję i próby przypodobania się opinii publicznej.

