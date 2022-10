Szczegóły kolejnego pakietu pomocy USA dla Ukrainy. W składzie cztery wyrzutnie HIMARS

„Prezydent USA Joe Biden rozmawiał dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby podkreślić, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają rzekomej aneksji ukraińskiego terytorium przez Rosję. Prezydent zobowiązał się do dalszego wspierania Ukrainy, która broni się przed rosyjską agresją tak długo, jak to będzie potrzebne, w tym do dostarczenia nowego pakietu pomocy w zakresie bezpieczeństwa o wartości 625 mln dolarów” – przekazał w poniedziałek Biały Dom.

Pakiet pomocy USA dla Ukrainy. Co zawiera?

Pakiet obejmie dodatkową broń i sprzęt, w tym wyrzutnie HIMARS, systemy artyleryjskie i amunicję oraz pojazdy opancerzone. Ogłaszając pakiet, sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że jest on „skalibrowany tak, aby uczynić jak największą różnicę na polu bitwy i wzmocnić pozycję Ukrainy przy stole negocjacyjnym, gdy nadejdzie odpowiedni czas”.

Pakiet będzie zawierał m.in. cztery systemy artylerii rakietowej HIMARS, 16 haubic 155 mm, 75 000 pocisków artyleryjskich 155 mm, 1000 pocisków 155 mm do zdalnie sterowanych min przeciwpancernych, 30 000 pocisków moździerzowych 120 mm, sprzęt do rozmieszczania przeszkód i amunicję przeciwpiechotną. Ukraina ma otrzymać również 200 odpornych na miny pojazdów opancerzonych MaxxPro.

W oświadczeniu prezydent USA potwierdził również ciągłą gotowość Stanów Zjednoczonych do nałożenia poważnych sankcji na każdą osobę, podmiot lub kraj, które będą udzielać wsparcia dla rzekomej aneksji Rosji. Biały Dom podkreślił też, że Joe Biden z zadowoleniem przyjął umowę umożliwiającą bezpieczny eksport ukraińskiego zboża na rynki światowe oraz potrzebę zapewnienia jego kontynuacji.

Łącznie od stycznia 2021 r. Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie ponad 17,5 mld dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa.

