Joe Biden jednorazowo ułaskawił 6500 osób. Obiecywał to w kampanii

Joe Biden ułaskawił około 6500 osób, skazanych w latach 1992-2021 na mocy federalnych przepisów o posiadaniu marihuany. Do tej liczby dołożył tysiące kolejnych ułaskawień dla osób skazanych za posiadanie tego narkotyku w Dystrykcie Kolumbia. O swoim ruchu poinformował na Twitterze.

„Tak jak mówiłem wcześniej, nikt nie powinien przebywać w więzieniu tylko za używanie czy posiadanie marihuany. Dziś podejmuję kroki, by zakończyć to nietrafione podejście. Pozwólcie mi, że je przedstawię” – zaczął temat prezydent Stanów Zjednoczonych.

„Wysyłanie ludzi do więzienia za posiadanie marihuany wywróciło zbyt wiele żyć – za to, co jest legalny w wielu stanach. A to jeszcze zanim zajmiemy się wyraźnymi dysproporcjami rasowymi w liczbie oskarżeń i skazań. Dziś zaczynamy naprawiać te nieprawidłowości” – dodawał Biden.

Polityk Zapowiedział, że będzie zachęcał do podobnych działań gubernatorów stanowych. Jego zdaniem za posiadanie marihuany i związany z tym wpis w kartotece ludziom nie powinno się odmawiać pracy, mieszkania czy możliwości edukacji.

Marihuana groźniejsza niż fentanyl?

„Tak jak nikt nie powinien przebywać w więzieniu federalnym wyłącznie za posiadanie marihuany, nikt nie powinien być również z tego powodu w lokalnym lub stanowym więzieniu” – podkreślał. Oświadczył też, że nie podoba mu się klasyfikowanie marihuany na tym samym poziomie co heroiny i poważniejszymi niż fentanyl. Jego administracja ma zająć się tym zagadnieniem i przyjrzeć statusowi marihuany w prawie federalnym.

