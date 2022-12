Niepokojące wieści o stanie zdrowia Benedykta XVI. Rzecznik Watykanu zabrał głos

Podczas środowej audiencji generalnej padły niepokojące słowa. Papież Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w intencji Benedykta XVI. – Chciałbym prosić was wszystkich o szczególną modlitwę za papieża emeryta, który w ciszy podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział Franciszek, przemawiając po włosku. Rzecznik Watykanu przekazał, że po zakończeniu audiencji generalnej Franciszek udał się z wizytą do klasztoru Mater Ecclesiae na spotkanie z Benedyktem XVI.

Jak się czuje Benedykt XVI?



Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Matteo Bruni potwierdził, że w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia emerytowanego papieża. Jako powód podał zaawansowany wiek Benedykta XVI. Przy okazji przedstawiciel Watykanu uspokoił, że sytuacja w tej chwili pozostaje pod kontrolą. – Stan zdrowia papieża seniora jest stale monitorowany przez lekarzy. Łączymy się w modlitwie za niego – dodał. Katolicki serwis Vatican News ocenił, że te kilka słów wypowiedzianych przez Ojca Świętego to jasny sygnał, że jeśli chodzi o stan zdrowia Benedykta, sytuacja jest delikatna.

16 kwietnia Joseph Ratzinger skończył 95 lat. Z pełnienia funkcji papieża zrezygnował w lutym 2013 roku. Emerytowany papież mieszka obecnie w klasztorze Matter Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich. Benedykt XVI bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Od pewnego czasu pojawiają się z kolei pogłoski o jego coraz słabszym stanie zdrowia. W kwietniu 2022 roku abp. Georg Gänswein, prefekt Domu Papieskiego, który opiekuje się papieżem seniorem informował, że jest on w dobrym nastroju. – Oczywiście fizycznie jest stosunkowo słaby i wątły, ale jego umysł jest w miarę jasny – mówił.

