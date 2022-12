Skandal z udziałem bratanka króla. Co wydarzyło się przed klubem nocnym w Madrycie?

Felipe Juan Froilan jest czwarty w kolejce do hiszpańskiego tronu. Bratanek króla Filipa VI był bohaterem licznych skandali a incydenty z jego udziałem nie schodziły z pierwszych stron hiszpańskich gazet. Jako 13-latek strzelił sobie w stopę ze strzelby, chociaż zgodnie z prawem był zdecydowanie za młody, żeby używać broni. W 2015 roku tabloidy rozpisywały się o jego rasistowskim zachowaniu – z zeznań świadków wynikało, że wulgarnie zwyzywał nastolatka, który zwrócił mu uwagę na wpychanie się do kolejki. Dwa lata później Felipe Juan Froilan został okradziony, gdy wybrał się z przyjaciółmi do bukmachera, aby obstawić wynik meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Borussią Dortmund.

Awantury przed klubem nocnym

Książę wielokrotnie wszczynał bójki w nocnych klubach. W kwietniu 2022 roku miał zostać uderzony w twarz po tym jak ominął kolejkę do toalety w jednym z lokali. W tym samym miesiącu wraz ze swoją siostrą Victorią Federicą miał uczestniczyć w wypadku drogowym w dzielnicy Salamanca w Madrycie, w wyniku którego staranowanych zostało kilka pojazdów. W lipcu głośno stało się o jego ucieczce z dyskoteki Opium w Marbelli. Podczas imprezy doszło do strzelaniny, w wyniku której kilka osób zostało rannych.

Co robił książę przed klubem nocnym w Madrycie?

Pod koniec grudnia 2022 roku wybuchł kolejny skandal z udziałem Felipe Juana Froilana. Hiszpańska policja prowadzi śledztwo w sprawie bójki z udziałem noża przed ekskluzywnym klubem nocnym Vandido w Madrycie. W awanturze miało brać udział około 30 osób, w tym 24-letni bratanek Filipa VI. Śledczy nie ujawnili na razie żadnych szczegółów dotyczących zajścia. Nie wiadomo, co sprowokowało awanturę ani jaki udział miał w niej odegrać książę. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do rękoczynów miało dojść po uszkodzeniu pojazdu jednego z imprezowiczów. W wyniku zdarzenia przyjaciel Felipe Juana Froilana został raniony nożem w ramię.

