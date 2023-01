Największy skandal korupcyjny w Europie. „Sporo rzeczy może jeszcze wypłynąć”

„Katargate” to najpoważniejszy skandal korupcyjny ostatnich lat w Europie. Jednak od samego faktu, że on wybuchł, bardziej niepokojące jest to, że ciągle tak mało wiemy o sprawie. Jakby brakowało woli wyjaśnienia sprawy.

„Katargate” to najpoważniejszy skandal korupcyjny ostatnich lat w Europie. Jednak od samego faktu, że on wybuchł, bardziej niepokojące jest to, że ciągle tak mało wiemy o sprawie. Jakby brakowało woli wyjaśnienia sprawy. Jak mawiał Mark Twain, polityków i pieluchy wymienia się z tego samego powodu. „Katargate” – skandal korupcyjny, który wybuchł w Parlamencie Europejskim w grudniu ubiegłego roku – przypomniał, jak dosłownie trzeba traktować słowa amerykańskiego pisarza. Instytucja, która tak bardzo widziała się w roli kompasu moralnego Europy, nagle zachowuje się jakby jej igła magnetyczna została złamana w kilku miejscach. Europarlament – tak mocny w ferowaniu wyroków wobec innych – stracił swą całą przebojowość w chwili, gdy musi osądzić samego siebie. Coraz wyraźniej widać, że instytucja, która tak chętnie drapowała się w szaty Katona, nagle zaczęła mieć problemy z doborem właściwego odzienia.