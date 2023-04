Zamach na Tatarskiego. Jest decyzja o areszcie dla Darii Trepowej

Służby prasowe moskiewskiego sądu poinformowały opinię publiczną o decyzji w sprawie 26-latki, zatrzymanej po śmierci kremlowskiego propagandzisty Władana Tatarskiego. Uznano, że do wyjaśnienia sprawy powinna ona pozostawać w areszcie. Jako datę wypuszczenia kobiety podano wstępnie 2 czerwca, choć decyzja o uwięzieniu podejrzanej może być jeszcze przedłużana.

Daria Trepowa zostanie w areszcie. „Wykonywała instrukcje”

Według śledczych aresztowana kobieta „podążała za instrukcjami osób, które działały z terytorium Ukrainy”. W wyniku jej działań zginął dowódca wojskowy Władan Tatarski, a 32 osoby zostały ranne. Kobieta miała otrzymać materiał wybuchowy od kierowcy taksówki w Moskwie.

26-latka, zdaniem osób opisujących śledztwo, miała wiedzieć o „czymś złym” w paczce. Nie znała jednak jej faktycznej zawartości. Bomba została aktywowana zdalnie, przy użyciu karty SIM, którą zaszyto w jej wnętrzu.

Zamach bombowy w Petersburgu

W niedzielę 2 kwietnia doszło do wybuchu w kawiarni Food Bar No 1 w Petersburgu. Obiekt należy do założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. W godzinach wieczornych w lokalu odbywał się wieczór z „korespondentem wojennym” Władanem Tatarskim – popularnym na Telegramie prorosyjskim blogerem, który m.in. nagrywał propagandowe filmy z okupowanych obwodów Ukrainy. W wyniku eksplozji Władan Tatarski zginął na miejscu, a ponad 30 osób zostało rannych.

Rosyjskie organy ścigania wszczęły postępowanie w sprawie zabójstwa. Kwalifikacja prawna szybko została zmieniona w kierunku aktu terrorystycznego. W związku ze sprawą zatrzymano Darię Trepową i udostępniono krótkie nagranie z przesłuchania 26-latki. Kobieta została zapytana, czy zna powód swojego zatrzymania. – Powiedziałabym, że za to, że byłam na miejscu zabójstwa Władana Tatarskiego. Przekazałam statuetkę, która wybuchła – mówiła Daria Trepowa.

Trepowa nie potwierdziła, że miała świadomość, że statuetka wybuchnie. BBC podkreśla, że 26-latka w czasie przesłuchania wielokrotnie wzdychała, a nagranie mogło zostać wykonane pod przymusem.

