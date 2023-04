O godzinie 14.00 czasu lokalnego na Placu Wacława w Pradze rozpoczęła się antyrządowa demonstracja Protest pod hasłem „Czechy przeciw ubóstwu” zorganizowała pozaparlamentarna populistyczną partia Prawo, szacunek, profesjonalizm, kierowana przez prawnika Jindřicha Reichla – donosi Europejska Prawda.

Protest w Czechach. Sprzeciwiają się proukraińskiemu rządowi Petra Fiali

Demonstranci przywieźli ze sobą czeskie flagi i transparenty z hasłami skierowanymi przeciwko obecnemu rządowi pod kierownictwem premiera Petra Fiali. Trzymali transparenty z napisami: „Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem”, „Ludzie nie powinni bać się swojego rządu, ale rząd powinien bać się swojego ludu”, „Strajk generalny”, „Daj szansę pokojowi”, „ Żadnej wojny”, „Wynoś się z NATO”, „Kłamliwy rząd i środki masowego przekazu”. Na placu odegrano także hymn Czechosłowacji.

– My w żadnym wypadku nie chcemy wojny, chcemy bronić pokojowego rozwiązania na naszym kontynencie. Mocarstwa światowe grają w szachy, Ukraina to tylko jedna komórka, a ostatnie, na czym im zależy, to życie zwykłych Ukraińców i Rosjan, którzy umierają każdego dnia – oświadczył Reichl.

Zapewnił też, że wszyscy, którzy zgromadzili się na placu, bronią Czech. – Przy pomocy pokojowych protestów obywatelskich chcemy obalić koalicyjny rząd Fiali – podkreślił. Według niego, demonstracja powinna protestować „nie tylko przeciwko biedzie ekonomicznej, ale także przeciwko biedzie moralnej”.

Tysiące osób w stolicy Czech. Nie chcą pomagać Ukrainie

Wcześniej Reichl powiedział, że jeśli rząd nie przyjmie żądań protestujących, które obejmują m.in. odrzucenie systemu handlu emisjami czy zakończenie dostaw sprzętu wojskowego do Ukrainy, to zablokują budynki rządowe. Jednak później wyjaśnił, że demonstranci staną się „żywym łańcuchem przeciwko biedzie” przed budynkiem rządowym.

Po wiecu na Placu Wacława protestujący udali się pod siedzibę Rady Ministrów. Według czeskich mediów w antyrządowym proteście biorą udział tysiące osób, a kontrdemonstracja zgromadziła ok. 300 osób.

Europejska Prawda przypomina, że po ostatniej demonstracji partii Prawo, Szacunek, Profesjonalizm na Placu Wacława 11 marca doszło do starcia z policją przed budynkiem Muzeum Narodowego. Następnie kilkuset demonstrantów próbowało włamać się do budynku muzeum, aby zerwać ukraińską flagę.

