Przełom ws. zaginięcia Madeleine McCann? „Znaleźliśmy tajemniczą tabliczkę”

Ponad 16 lat temu zaginęła Madeleine McCann. Do tej pory śledczym nie udało się ustalić, co stało się z dziewczynką. 23 maja poszukiwania Brytyjki zostały wznowione. Policjanci, którzy prowadzą śledztwo dotyczące zaginięcia dziewczynki, przeprowadzają przeszukanie zbiornika wodnego Barragem do Arade w Portugalii. Jest on oddalony o około 50 kilometrów od Praia da Luz. W akacji brali udział nie tylko portugalscy funkcjonariusze, ale również z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Jak donoszą media, mundurowi szczególnie dokładnie badali obszar o powierzchni około 10 metrów kwadratowych. Po usunięciu roślin były z nich pobierane liczne próbki gruntu. Teraz trafią one do niemieckiego laboratorium, gdzie zostaną szczegółowo przebadane.

Christian B. a zaginięcie Madeleine McCann

Poszukiwania zostały zlecone przez niemieckie władze, które weryfikują hipotezę zabójstwa Madeleine McCann przez Christiana B. Jest on obecnie głównym podejrzanym ws. zaginięcia Madeleine McCann. W 2022 roku został on oskarżony przez niemieckich prokuratorów z Brunszwika o dokonanie trzech gwałtów oraz dwukrotne wykorzystanie seksualne dzieci. Do przestępstw doszło pomiędzy grudniem 2000 r. a lipcem 2017 r. Przestępstwa te nie są powiązane z zaginięciem brytyjskiej dziewczynki.

Obecnie Christian B. odbywa karę siedmiu lat więzienia za zgwałcenie 72-letniej kobiety w rejonie Algarve w Portugalii, gdzie zaginęła Madeleine McCann.

W połowie kwietnia sąd w Brunszwiku w Niemczech postanowił nie rozpatrywać jego sprawy. Powód? Chodzi o ostatnie miejsce zamieszkania mężczyzny, które nie znajdowało się w Dolnej Saksonii, tylko w kraju związkowym Saksonia-Anhlat.

Przełom ws. zaginięcia Madeleine McCann?

Brytyjskie media donoszą o nowych ustaleniach, które rzekomo mają stanowić przełom w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Pewna para twierdzi, że w okolicach zbiornika wodnego, gdzie prowadzona jest akcja służb, odnalazła tajemniczą, kamienną tabliczkę. Według ich relacji na nietypowej kapliczce miało się znajdować zdjęcie zaginionej dziewczynki. Obok miały być położone kwiaty oraz kamienie, które miały układać się w strzałkę, wskazującą na miejsce przeszukiwane obecnie przez policję.

Para emerytów już raz zgłosiła się na policję, jednak w 2007 roku nikt nie potraktował poważnie ich sugestii. Teraz, gdy małżeństwo zobaczyło, gdzie dokładnie pracują służby, postanowiło ponownie poinformować o sprawie śledczych. Ralf i Ann przypomnieli, że kilka dni po tym, jak wrócili w okolice zbiornika, tabliczka zniknęła z miejsca, w którym się znajdowała.

– Natychmiast powiedziałem niemieckiej policji o tym, co widzieliśmy. Prosili mnie o szczegóły, byli bardzo dociekliwi. Prosili mnie też o przesłanie im zdjęć. Dostałem również od nich mapę, na której miałem wskazać, gdzie znajdowały się kamienie – opowiadał Ralf.

Niemiecka policja na razie nie odniosła się do informacji przekazanych przez brytyjskie małżeństwo.

Czytaj też:

Przełom za sprawą różowej piżamki? Śledczy szukają cennego tropu ws. Madeleine McCannCzytaj też:

Po 16 latach przerwała milczenie. Siostra Madeleine McCann pierwszy raz pokazała się publicznie