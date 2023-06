Zaatakował 73-latkę, by porwać jej wnuczkę? Dramatyczne sceny we Francji

73-letnia kobieta wraz z wnuczką zostały zaatakowane w poniedziałek 19 czerwca ok. godz. 17:30 na ulicy w Bordeaux we Francji. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać mężczyznę, który nie zważając na to, że starsza kobieta zamyka przed nim drzwi do mieszkania, siłą odpycha je i z impetem wbiega do środka.

Po kilku sekundach wyrzuca zarówno 73-latkę, jak i dziecko z domu. Obie pokrzywdzone upadły na chodnik. Ostatecznie mężczyzna uciekł. Po pewnym czasie podejrzany w związku ze sprawą został zatrzymany.

Atak na 73-latkę i dziecko. „Oto, co zrobili z naszym krajem”

Zarówno 73-latka, jak i jej wnuczka mają siniaki i zadrapania na ciele. Starsza kobieta trafiła do szpitala. Jest w stabilnym stanie, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta miała zeznać, że została napadnięta przez mężczyznę, który rzekomo próbował uprowadzić jej wnuczkę. Jak podaje „Liberation”, miał być bardzo „pobudzony” i próbował „stawiać opór” przed funkcjonariuszami.

Francuskie media informują, że został aresztowany pod zarzutem włamania, usiłowania porwania, a także stosowania przemocy wobec osoby bezbronnej i nieletniej poniżej 15 lat. Mężczyzna zaprzecza zarzucanym mu czynom. Podejrzany w opisywanej sprawie już w przeszłości był notowany przez policję. Mają ciążyć na nim wykroczenia drogowe oraz przestępstwa narkotykowe.

Sprawę ataku na 73-latkę i dziecko nagłośnił m.in. Eric Zemmour. „Co za horror. Bordeaux dzisiaj. Oto, co zrobili z naszym krajem. Francuzi, obudźcie się!" – napisał na Twitterze kandydat w wyborach prezydenckich z 2022 roku. Nagranie, które dołączył do wpisu, zostało odtworzone dotychczas ponad 2,8 mln razy.

Jak podaje „Liberation”, rodzina poszkodowanych, nie podając konkretnych nazwisk, zaapelowała o to, aby nie wykorzystywać tego incydentu w celach politycznych.

