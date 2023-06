„Jeśli wagnerowcy pojawią się na Białorusi, Polska będzie zagrożona”. Białoruski opozycjonista nie ma wątpliwości

Agnieszka Kaszuba, Wprost: Alaksandr Łukaszenka negocjował między Moskwą, a oddziałami Wagnera. Czy jego pozycja wzmocniła się po tej mediacji?

Paweł Łatuszka: Po pierwsze Łukaszenka sam zaproponował bycie mediatorem, nikt go o to nie prosił. Robił to wyłącznie we własnym interesie i kto teraz pokazuje jego wyłączną rolę jako mediatora, to popełnia poważny błąd. Trzeba pamiętać, że Łukaszenka i Putin płyną w tej samej łodzi i jeżeli będzie w niej dziura, to łódź utonie razem z Łukaszenką. Dlatego on był bardzo chętny i zainicjował komunikację pomiędzy Moskwą a Prigożynem.

Zrobił to jednak nie z wyższych pobudek, ale żeby uratować własny stołek. Obalenie Putina oznacza natychmiastowe odejście Łukaszenki, oznacza to, że on od razu traci władzę.