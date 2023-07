„WSJ” nieoficjalnie: Polska przekazała Ukrainie 12 śmigłowców Mi-24

Amerykański dziennik w artykule o tym, czemu ukraińska ofensywa postępuje wolno, zamieścił interesujące z perspektywy Polski informacje. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Warszawa w ostatnim czasie wzmocniła ukraińskie lotnictwo. „Polska, lojalny sojusznik Ukrainy, wysłała niedawno do Kijowa kilkanaście śmigłowców bojowych Mi-24 projektu radzieckiego” – czytamy. Wcześniej MiG-i przekazały Macedonia – 12 oraz Czechy – 4. Co ciekawe, jeśli rzeczywiście polskie MiG-i trafiły do Ukrainy, nie informowano o tym wcześniej publicznie.

Polskie Radio przypomina, że w zeszłym roku na wyposażeniu Polski znajdowało się 28 śmigłowców Mi-24. Maszyny miały być zastępowane nowszym sprzętem.

F-16 dla Ukrainy

Od początku wojny Ukraina apeluje o wzmacnianie jej sił powietrznych. W maju podczas szczytu państw G7 w Hiroszimie prezydenta USA prezydent USA Joe Biden podjął wreszcie historyczną decyzję. Zgodził się, aby ukraińscy piloci mogli szkolić się z obsługi tych amerykańskich myśliwców. Dodajmy, że zgoda Waszyngtonu była niezbędna, aby i inne kraje mogły szkolić Ukraińców i dostarczać im F-16.

Z ustaleń agencji Bloomberg wynika, że krajem, który jako pierwszy przekaże Ukrainie swoje F-16, może być Holandia. Władze w Kijowie pracują nad zbudowaniem, podobnie jak w przypadku czołgów, koalicji państw, które wesprą Ukrainę swoimi myśliwcami. Najpierw należy przeprowadzić szkolenia ukraińskich pilotów oraz przygotować na Ukrainie niezbędną infrastrukturę. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze F-16 zostaną dostarczone dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.

Holandia i Stany Zjednoczone nie są jedynymi krajami, które będą szkolić ukraińskich pilotów z obsługi F-16. Gotowość zgłosiły również Polska, Wielka Brytania, Dania i Belgia.

