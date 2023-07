Huw Edwards w szpitalu. Gwiazda BBC oskarżona o płacenie za erotyczne zdjęcia osoby nieletniej

O hospitalizacji Edwardsa poinformowała w oficjalnym oświadczeniu jego żona Vicky Flind. Podkreśliła, że jej komunikat prasowy jest podyktowany dobrem jej rodziny. „Robię to przede wszystkim z troski o jego zdrowie psychiczne i aby chronić nasze dzieci” – napisała.

Epizod depresyjny powodem hospitalizacji

W dalszej części oświadczenia Flind wyjaśnia, że jej mąż od lat cierpi na depresję, czego dowody nietrudno znaleźć w jego dokumentacji medycznej. Zaznaczyła, że informacje jakie ujrzały w ostatnich dniach światło dzienne przyczyniły się do nawrotu choroby i konieczna była hospitalizacja. „Oskarżenia znacznie pogorszyły sytuację, doznał kolejnego poważnego epizodu i obecnie przebywa w szpitalu, gdzie pozostanie w najbliższej przyszłości” – czytamy.

żona prezentera BBC poinformowała również, że ten odniesie się do stawianych mu zarzutów po wyjściu ze szpitala. „Gdy wyzdrowieje, zamierza odpowiedzieć na artykuły, które zostały opublikowane. Aby było jasne, Huw został po raz pierwszy poinformowany o zarzutach skierowanych przeciwko niemu w zeszły czwartek. W tych okolicznościach i biorąc pod uwagę stan Huw, chciałbym prosić o uszanowanie prywatności mojej rodziny i wszystkich innych osób uwikłanych w te przykre wydarzenia” - zaapelowała.

Flind zaznaczyła również, że oskarżenia wobec jej męża wpłynęły negatywnie nie tylko na jego stan zdrowia, lecz stały się także powodem wielu nieprzyjemności dla jego współpracowników i znajomych. Wyraziła nadzieję, że kiedy jej mąż odniesie się do stawianych mu zarzutów, sprawa stanie się oczywista. „Mamy nadzieję, że to oświadczenie położy temu kres” – zakończyła.

Oskarżenia wobec prezentera

Zarzuty wobec prezentera wysunęła matka osoby, która mając 17-lat miała udostępnić Edwardsowi swoje erotyczne zdjęcia w zamian za 35 tysięcy funtów. O całej sprawie kobieta opowiedziała dziennikowi „The Sun”. Do opisywanej przez nią sytuacji miało dojść w 2020 roku. Matka rzekomej ofiary Edwardsa utrzymuje, że jej dziecko wydało pieniądze na narkotyki i alkohol, co doprowadziło do poważnych problemów zdrowotnych.

Sprawie przyjrzała się już brytyjska policja, która w oficjalnym oświadczeniu wydanym na krótko przed oświadczeniem Vicky Flind poinformowała, że śledczy rozmawiali ze wszystkim stronami i nie doszukali się dowodów na popełnienie czynu zabronionego. Jednocześnie policjanci zaznaczyli, że zdają sobie sprawę z delikatnego charakteru całej sytuacji i zapewnili, że robią wszystko by zadbać o prawa i komfort wszystkich zaangażowanych w ten proces obywateli.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie 2-letniego Emile'a. „Mało prawdopodobne, by oddalił się sam”Czytaj też:

Skargi na materiały BBC w związku ze śmiercią królowej. Poszło o krawat i telefony