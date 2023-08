Balltze „Cheems” nie żyje. Suka rasy shiba-inu, znana z memów, zmarła na raka

Balltze „Cheems” zmarła podczas operacji. „Początkowo planowaliśmy przeprowadzić chemioterapię lub inne, alternatywne leczenie po tej operacji, ale teraz jest za późno” – przyznaje właścicielka suczki we wzruszającym wpisie na Instagramie.

Apeluje do fantów czworonoga, by nie byli smutni i pamiętali, jak wiele radości przyniosły im obrazki z Balltze. „Shiba-inu o okrągłej uśmiechniętej twarzy pomogła wielu ludziom podczas pandemii i dostarczała wiele radości wielu z was, ale teraz jej misja dobiegła końca. Wierzę, że biega teraz swobodnie w niebie i je pyszne smaczki ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Zawsze będzie w moim sercu. Mam nadzieję, że może nadal przynosić radość wszystkim w świecie online, to moje skromne życzenie” – podkreśliła.

Nie żyje znana suczka. Memy z nią znały miliony

Kobieta podziękowała też weterynarzom, którzy walczyli o życie zwierzaka do samego końca. „Wszyscy byliście bardzo pomocni. Jestem naprawdę wdzięczna wszystkim z was, wasza miłość i wsparcie dla Balltze są tak bezwarunkowe. Uważam, że to najczystsza miłość na świecie, a fakt, że spędziłam z nią te wszystkie lata, to najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Datki oraz pieniądze ze sprzedaży metalowych przypinek przeznaczę teraz na lokalne organizacje charytatywne dla zwierząt” – zapewniła.

Suczka zyskała popularność za sprawą serii publikowanych od 2017 r. memów. Na podstawie jej zdjęć, internauci tworzyli zabawne obrazki. Wiadomo, że zwierzę chorowało od ubiegłego roku na raka trzustki. Częste wizyty u weterynarzy nie przynosiły zamierzonego rezultatu. Wkrótce pojawiły się problemy z oddychaniem i chodzeniem. Balltze zmarła podczas operacji. Fani w mediach społecznościowych wysyłają wyrazy wsparcia właścicielce.

instagramCzytaj też:

Film „dogumentalny” pokaże początki Dogecoina – od pieseła do pieniędzyCzytaj też:

Memy z tymi dwoma psami przez pewien czas były wszędzie. Najlepsze przypominamy jeszcze raz