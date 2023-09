Pękły zbiorniki z winem. Ulica zamieniła się w czerwony potok

Do niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę w São Lourenço do Bairro, wsi położonej w gminie Anada w Portugalii.

Szybko płynąca rzeka czerwonego wina spłynęła w dół stromego wzgórza, po tym jak w okolicy pękły dwa zbiorniki należące do destylarni Levira nagle pękły w niedzielę.

Litry winy płynęły ulicą. Producent przeprosił

Zdumieni mieszkańcy przyglądali się, jak wino, w ilości wystarczającej do wypełnienia basenu olimpijskiego, płynie ulicami miasta. Strażacy powiedzieli, że piwnica w domu w pobliżu destylarni została zalana winem.

Producent przeprosił. „Bierzemy pełną odpowiedzialność za koszty związane z czyszczeniem i naprawą szkód, dysponując zespołami, które mogą to zrobić natychmiast” – przekazał. Straż pożarna gminy Anadia zablokowała potok i przekierowała go na pobliskie pole– podały lokalne media. Tym samym udało się zapobiec przedostaniu wina do rzeki Certima.

