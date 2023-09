Roczny chłopiec przedawkował fentanyl. Narkotyk był ukryty w żłobku

Roczny Nicholas Dominici zmarł zaledwie po tygodniu od przyjęcia go do żłobka na Bronksie w Nowym Jorku.

Choć trudno w to uwierzyć, fentanyl, który zabił dziecko, według policji był ukryty w pokoju drzemek pod matą, na której spało. Troje innych dzieci zostało przyjętych do szpitala po kontakcie z silnym narkotykiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dzieci w wieku od ośmiu miesięcy do dwóch lat mimowolnie wdychały substancję znajdującą się w placówce.

Fentanyl w żłobku. Właścicielka zacierała ślady

Właścicielka żłobka Divino Niño na Bronksie, 36-letnia Grei Mendez, oraz jej najemca, 41-letni Carlisto Acevedo Brito, zostali oskarżeni o posiadanie narkotyków „z zamiarem dystrybucji skutkującej śmiercią oraz zmowę w celu dystrybucji narkotyków skutkującej śmiercią” – podała prokuratura. Co więcej, nagrania z monitoringu i zapisy rozmów telefonicznych wykazały, że Mendez kilkakrotnie dzwoniła do męża po stwierdzeniu niepokojących objawów u dzieci zanim zadzwoniła na numer 911. Jej mąż następnie przyjechał na miejsce i zabrał kilka pełnych toreb z zakupami z pokoju dziecięcego.

Gdy pierwsi ratownicy przybyli do placówki, dwoje dzieci miało zatrzymaną akcję serca, a 21-miesięczny Nicholas i 2-letni chłopiec otrzymali wiele dawek leku Narcan, który odwraca skutki przedawkowania. Nicholas zmarł w szpitalu.

Kryzys opioidowy w USA

Adwokat Mendez powiedział, że jego klientka zaprzecza zarzutom i nie była świadoma, że narkotyki były przechowywane w pokoju dziecinnym. Inspektorzy miejscy przeprowadzili niespodziewaną wizytę w przedszkolu 6 września, ale nie stwierdzili żadnych naruszeń.

Ojciec Nicholasa powiedział mediom, że nadal nie dociera do niego to, co się stało i „nic nie zwróci mu syna”. Dodał, że choć mieszkanie przeszło kontrole i było przeznaczone do opieki dziennej, to właściciele, według plotek, mieli też wynajmować pokoje.

Fentanyl jest syntetycznym środkiem przeciwbólowym 50 razy silniejszym od heroiny. Uzależnienie od tego opioidu wiąże się ze wzrostem liczby zgonów spowodowanych narkotykami w USA. O kryzysie opioidowym więcej pisaliśmy w magazynie „Wprost”.

