Co z Palestyńczykami próbującymi uciec z Gazy? „Są w beznadziejnej sytuacji”

Pułkownik Piotr Łukasiewicz był w piątek gościem „Rozmowy o 7:00” na antenie radia RMF FM. Były ambasador Polski w Afganistanie i ekspert w zakresie obronności odniósł się do sytuacji w ostrzeliwanej przez izraelskie wojsko Strefie Gazy.

„Sytuacja Palestyńczyków jest beznadziejna”

Zdaniem Łukasiewicza Palestyńczycy, którym nie udało się uciec z Gazy, znaleźli się w sytuacji niemal bez wyjścia. Podkreślił, że Egipt, który odmówił otwarcia swoich granic dla uchodźców ze Strefy Gazy, do uzasadnienia tej decyzji wykorzystuje mocno ugruntowane politycznie argumenty.

– Egipt ma już sporą liczbę uchodźców Palestyńskich. Poza tym, Hamas pochodzi bezpośrednio z bractwa muzułmańskiego, które w Egipcie jeszcze kilka lat temu było przyczyną wielu niepokojów – wskazał ekspert. – Nie chcę bronić Egiptu, ale dyplomaci z Egiptu na pewno używają tych argumentów w trwających rozmowach – zaznaczył.

W jego ocenie taka sytuacja sprawia, że Palestyńczycy znaleźli się na straconej pozycji. – Sytuacja Palestyńczyków, a trzeba tu ważyć słowa, jest beznadziejna. Oni nie mają gdzie uciec, a w dodatku zarządzani przez władzę terrorystyczną, która zaatakowała Izrael – powiedział.

Wojska izraelskie otoczyły Gazę

Tymczasem armia izraelska ogłosiła, że Gaza jest otoczona. O zamknięciu pierścienia wokół Gazy poinformował szef służby prasowej Sił Obronnych Izraela Daniel Hagari. – Nasze wojska zakończyły okrążenie miasta Gaza, centrum działalności Hamasu – powiedział Hagari podczas konferencji prasowej. Zapytany o możliwe zawieszenie broni Hagari powiedział, że „nie jest to obecnie uwzględnione w porządku obrad”.

Płk. Łukasiewicz wskazuje jednak, że komunikat o otoczeniu Gazy należy odczytywać nieco inaczej niże jest to przedstawiane przez izraelski rząd. – Zajęte zostały trzy najważniejsze punkty dojazdowe do Gazy. Odcięcie miasta ma spowodować możliwość prowadzenia wypadów w stronę centrum miasta, by likwidować zlokalizowane w tym rejonie cele kontrolowane przez Hamas.

Czytaj też:

W ataku Izraela na obóz uchodźców zginęło 195 osób. ONZ: To może być zbrodnia wojennaCzytaj też:

Rau zaapelował do „obu stron konfliktu w Gazie”. Odpowiedział ambasador Izraela w Warszawie