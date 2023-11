Niepokojące doniesienia z Rosji. Awaria elektrowni atomowej. „To nowe zjawisko”

Rosenergoatom przekazał, że pękły łopatki turbin w elektrowni Leningrad w Sosnowym Borze, co wymusiło zatrzymanie pracy jednego z bloków. Jak donosi Reuters, elektrownia w takiej technologii powstaje w Turcji, a kolejna planowana jest na Węgrzech. Państwowa rosyjska spółka przyznaje, że nie wie, co było przyczyną awarii.

– Teraz najważniejsze jest zrozumienie przyczyny zniszczenia łopatek. To nowe zjawisko – powiedział Aleksander Szutikow, szef Rosenergoatom. Ocenił, że naprawy powinny zostać zakończone do 22 grudnia. Turbiny, które uległy awarii produkuje firma Power Machines należąca do biznesmena Aleksieja Mordaszowa. Spółka odmówiła agencji komentarza.

Awaria rosyjskiej elektrowni atomowej. Te same bloki są na Białorusi i mają być na Węgrzech

Obecnie w EJ Leningrad w Sosnowym Borze znajdują się cztery jednostki WWER-1200. Blok Leningrad II-1 został podłączony do sieci w marcu 2018 r., będąc drugim reaktorem typu WWER-1200, który został uruchomiony w Rosji po oddaniu do użytku w 2016 r. bloku nr 6 EJ Nowoworoneż. Do budowy wewnętrznej konstrukcji budynku reaktora o grubości od 80 cm do 120 cm zużyto łącznie ponad 180 metrów sześciennych betonu.

Bloki tego typu Rosja buduje w elektrowni jądrowej Akkuyu w Turcji i planuje w elektrowni Paks-2 na Węgrzech. Rosja dostarczyła je już Białorusi. Rosatom, spółka-matka Rosenergoatom, poinformowała, że podobne modele turbin pracują w innym bloku leningradzkiej elektrowni oraz w południowym obwodzie Woroneża. Firma zapewnia, że zawsze sprawdza i koryguje wszelkie usterki.

„Nieprawidłowe działanie turbin nie ma wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ponieważ całe wyposażenie reaktora działa zgodnie z przeznaczeniem” – zapewnia Rosatom.

