Przełomowa decyzja ws. rozszerzenia NATO. Turcja podjęła działania

Turcja i Węgry są krajami, które blokują dołączenie Szwecji do NATO. Ankara wielokrotnie opóźniała ten proces domagając się od Szwecji, USA i Kanady spełnieniach ich żądań. Turcja była oskarżana o wykorzystywanie sprawy dla własnych korzyści. W przypadku Stanów Zjednoczonych chodzi m.in. o 40 nowych myśliwców F-16 i zestawów do modernizacji istniejącej floty Turcji i posiadanych już samolotów. Z kolei od Kanady domagano się zmiany ograniczeń eksportowych na kamery do dronów.

We wtorek 26 grudnia komisja spraw zagranicznych tureckiego parlamentu wyraziła zgodę na przystąpienie Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego – podało Associated Press. Dyskusja w sprawie rozpoczęła się w listopadzie, ale została odroczona na wniosek członków partii Recepa Tayyipa Erdogana. Politycy zaznaczyli, że niektóre kwestie nie są doprecyzowane, a negocjacje ze Sztokholmem nie są wystarczająco „dojrzałe”.

Szwecja krok bliżej od NATO. Ważny ruch Turcji

Przed głosowaniem w komisji wiceszef tureckiego MSZ Burak Akcapar przedstawił kroki, które podjęła Szwecja w celu spełnienia tureckich żądań, m.in. zmianę przepisów antyterrorystycznych. Teraz decyzję o zgodę na zasilenie przez Szwecję NATO będzie musiał podjąć turecki parlament, ale na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie. Zdaniem szefa komisji spraw zagranicznych nie należy spodziewać się, aby stało się to szybko.

Zadowolenie z decyzji Ankary zaprezentował szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstrom, podobnie jak szef NATO. Jens Stoltenberg wyraził ponadto nadzieję, że Turcja i Węgry „jak najszybciej zakończą proces ratyfikacji”, przez co Sojusz Północnoatlantycki stanie się silniejszym. Budapeszt zarzuca Sztokholmowi „rażące kłamstwa” na temat stanu węgierskiej demokracji.

