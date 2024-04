Nowe informacje o stanie zdrowia Benjamina Netanjahu. „Rozmawia z rodziną”

W niedzielę światowe media obiegła informacja, że premier Izraela Benjamin Netanjahu tymczasowo ustąpi ze stanowiska. W oficjalnym komunikacie Knesetu podano, że obowiązki szefa rządu przejmie minister sprawiedliwości Jariw Levin. „Podczas rutynowych badań u Benjamina Netanjahu zdiagnozowano przepuklinę. Premier uda się do szpitala na operację” – przekazano w oświadczeniu. Zabieg przeprowadzono – zgodnie z planem – w niedzielę późnym wieczorem w szpitalu Hadassah Ein Kerem w Jerozolimie.

Portal „The Times of Israel” poinformował, że operacja zakończyła się sukcesem. Jak przekazali lekarze, Benjamin Netanjahu „dochodzi do siebie”. – Nie śpi, dochodzi do siebie i rozmawia z rodziną – potwierdził profesor Alon Pikarsky. Nie wiadomo jednak, jak długo szef izraelskiego rządu będzie wracał do zdrowia. Według niektórych izraelskich mediów do swoich obowiązków powróci za kilkanaście dni.

Antyrządowe protesty w Izraelu

Gdy Benjamin Netanjahu walczy o powrót do zdrowia, na ulicach Izraela ponownie pojawiły się tłumy protestujących przeciwko polityce obecnego rządu. Wielotysięczne demonstracje obyły się w miniony weekend m.in. w Jerozolimie i Tel Awiwie. Do zamieszek doszło także w pobliżu prywatnej rezydencji premiera w Cezarei. Pod domem Netanjahu spotkali się zarówno jego przeciwnicy, jak i zwolennicy. Ci pierwsi blokowali drogę dojazdową, a grupa około 200 osób sforsowała barierki chroniące posiadłość izraelskiego premiera. W Tel Awiwie demonstranci zablokowali główną autostradę. Policja użyła armatek wodnych i zatrzymała 16 osób.

Protestujący domagają się przed wszystkim rezygnacji Benjamina Netanjahu, rozpisania wcześniejszych wyborów oraz uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

