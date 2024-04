Nieplanowane lądowanie samolotu LOT. „Na pokładzie osoby towarzyszące prezydentowi”

Maszyna PLL LOT lecąca z Nowego Jorku do Warszawy musiała wylądować w islandzkim Keflaviku – przekazał Onetowi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT. Jak tłumaczył, działanie to było spowodowane kłopotami medycznymi jednego z pasażerów.

TV Republika podaje, że chodzi o podejrzenie zawału. Stacja informuje, że na pokładzie znajduje się część z osób towarzyszących prezydentowi Andrzejowi Dudzie w czasie jego wizyty w USA. Informacji tych rzecznik LOT nie potwierdził.

Incydent na pokładzie maszyny LOT. Musieli lądować na Islandii

— Nie mogę też potwierdzić, że na pokładzie tego samolotu była część prezydenckiej delegacji z podróży do USA i Kanady – powiedział portalowi dodając, że samolot powinien wkrótce wystartować i będzie kontynuował lot do Warszawy. Pasażer, którego stan zdrowia nie pozwalał na dalszą podróż zostanie na Islandii i zajmą się nim tamtejsze służby medyczne.

„Fakt” ustalił, że maszyna to Airbus A330, a lot operowany był przez Air Belgium, ale w ramach usług LOT-u i z częściowo polską obsługą. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z wnętrza samolotu. Natomiast trasę maszyny można śledzić tutaj.

Andrzej Duda po wizycie w Nowym Jorku udał się do Kanady, gdzie będzie przebywał do 23 kwietnia. Głowie państwa towarzyszą ministrowie: Andrzej Dera oraz Mieszko Pawlak, szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Andrzej Duda w Kanadzie

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Kanadzie wziął udział w odbywającym się w Vancouver seminarium „Transatlantic Security in the Shadow of Russia’s Long War”.

– Chcę podkreślić, że Polska wierzy w Sojusz Północnoatlantyckie jako główny filar bezpieczeństwa światowego, jako wspólnotę wolnych państw, opartą na uniwersalnych wartościach. Wierzymy że, pomimo poważnej sytuacji na Ukrainie i wynikających z niej zmian dla globalnego bezpieczeństwa, nic nie jest jeszcze przesądzone – mówił Andrzej Duda. – Wierzymy także w fundamentalną zasadę Paktu Północnoatlantyckiego – w zasadę solidarności i jedności: „jeden za wszystkich i wszyscy za jednego” – zaznaczył.