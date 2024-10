Będzie wspierał operacje specjalne. HMS Agamemnon zwodowany

Okręt nazwano na cześć Agamemnona, legendarnego greckiego króla, który dowodził wojskami greckimi podczas oblężenia Troi.

Anglia. Wodowanie HMS Agamemnon. Będzie wspierać operacje specjalne

HMS Agamemnon jest jednostką wielozadaniową, jednak jego najważniejszą rolą będzie pełnienie funkcji elementu odstraszania nuklearnego. Okręt będzie również wykonywał operacje wywiadowcze, wspierał misje sił specjalnych oraz przeprowadzał precyzyjne ataki na cele lądowe za pomocą pocisków manewrujących Tomahawk o zasięgu do 1000 mil morskich.

Agamemnon posiada sześć wyrzutni torpedowych, zdolnych do wystrzelenia do 38 pocisków, w tym torped ciężkich Spearfish, przeznaczonych do niszczenia wrogich okrętów podwodnych i nawodnych. Jedną z kluczowych zalet HMS Agamemnon jest jego napęd jądrowy, oparty na reaktorze Rolls-Royce PWR2.

HMS Agamemnon spędzi pod wodą nawet 3 miesiące

Dzięki niemu okręt może operować bez konieczności uzupełniania paliwa przez cały 25-letni okres eksploatacji. Dodatkowo systemy umożliwiające produkcję własnej wody i oczyszczanie powietrza pozwalają okrętowi na pozostawanie pod wodą przez 90 dni, co ogranicza potrzebę wynurzania się jedynie do uzupełnienia zapasów żywności dla 98-osobowej załogi.

Okręty klasy Astute, w tym HMS Agamemnon, wyposażone są w najnowocześniejsze systemy detekcji i nawigacji, takie jak sonar Thales 2076 oraz maszty optoelektroniczne Thales, które zastępują tradycyjne peryskopy, zwiększając zdolność okrętu do wykrywania zagrożeń przy jednoczesnym zachowaniu skrytości operacyjnej.

Steve Timms, dyrektor zarządzający BAE Systems Submarines, podkreślił znaczenie zwodowania HMS Agamemnonjako ważnego kroku dla brytyjskiego programu budowy okrętów podwodnych. Zwrócił uwagę na skomplikowaną naturę tego projektu, który angażuje tysiące wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych sektorów.

Dowódca Agamemnona, komandor David „Bing” Crosby, wyraził dumę z osiągnięć załogi i zespołu inżynierów, jednocześnie zaznaczając, że przed okrętem stoją jeszcze liczne testy, zanim dołączy on do floty Royal Navy.

HMS Agamemnon jest szóstym okrętem klasy Astute w służbie Royal Navy. Jego poprzedniczki to HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful, HMS Audacious i HMS Anson, które już służą we flocie. Budowa ostatniego okrętu tej klasy, HMS Agincourt, jest w toku.

Wszystkie te jednostki zastępują okręty podwodne klasy Trafalgar, zapewniając Royal Navy nowoczesne narzędzia do prowadzenia operacji w trudnym, podwodnym środowisku.

Oczekuje się, że HMS Agamemnon odegra istotną rolę w operacjach Royal Navy przez co najmniej kilka dekad.

