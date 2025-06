Europejski kraj przywróci obowiązkową służbę wojskową? Tak wygląda plan

Za projekt ustawy przywracające obowiązkową służbę wojskową odpowiada chorwacki minister obrony Ivan Anuszić. Polityk zapowiedział, że nowe prawo zostanie zarówno szybko przyjęte, jak i szybko wdrożone.

Zgodnie z założeniami ustawy szkolenie wojskowe trwać będzie dwa miesiące, a pensja za ten czas wyniesie 2200 euro, po 1100 euro za miesiąc. Pobór obejmie mężczyzn w wieku między 18 a 30 lat. Kobiety będą mogły zgłosić się dobrowolnie.

– Młodzi mężczyźni zdobędą podstawowe umiejętności i wiedzę, które musi posiadać żołnierz, w tym posługiwanie się bronią osobistą, taktykę, pierwszą pomoc i inne niezbędne zdolności – zapowiedział Ivan Anuszić.

Szkolenia przejdzie do 4 tys. osób rocznie. Będzie można je obejść

Obowiązkowa służba wojskowa nie będzie dotyczyć tych młodych mężczyzn, którzy nie zostaną do niej dopuszczeni przez lekarza.

Ci, którzy nie będą chcieli do niej podejść ze względu na przekonania, będą mieli dwie możliwości. Pierwszą z nich będzie gorzej płatne, trzymiesięczne szkolenie w zakresie ochrony ludności. Drugą opcją zaś będzie nieodpłatne przydzielenie na cztery miesiące do instytucji obsługujących gminy i miasta.

Wedle ustawy osoby, które przejdą obowiązkową służbę wojskową, będą miały większość łatwość w zatrudnieniu w sektorze publicznym. Objąć ma do 4 tys. osób rocznie.

Chorwacja nie jest jedyna. W tych krajach NATO istnieje obowiązkowa służba wojskowa

Co ważne, Chorwacja nigdy nie zrezygnowała z obowiązkowej służby wojskowej, a jedynie zawiesiła ją w 2008 roku. Kiedy w maju ub.r. pojawił się temat jej przywrócenia po raz pierwszy, tamtejsze media pisały: „Istnieje już ustawodawstwo i praktyka, które pomogą w płynnym wprowadzeniu zasadniczej służby wojskowej, co będzie jedynie wymagać dostosowania do nowych wymagań i okoliczności”.

Analogicznie obowiązkowa służba wojskowa istnieje już w kilku krajach członkowskich NATO. Są to Grecja, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Turcja, Litwa, Łotwa i Estonia. W Polsce ostatni pobór odbył się w 2008 roku.

