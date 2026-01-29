Hiszpania mówi „tak” migrantom. Nowe przepisy budzą kontrowersje

Hiszpański rząd znalazł się w centrum zainteresowania całej Europy za sprawą nowego pomysłu dotyczącego polityki migracyjnej. Gdy wiele państw europejskich stosuje wszelkie możliwe środki, aby ograniczyć napływ migrantów, Pedro Sanchez idzie pod prąd. We wtorek 27 stycznia przyjęto przepisy, które umożliwią legalizację pobytu około pół miliona nielegalnych migrantów.

Hiszpania otwiera drzwi migrantom. Rewolucyjne przepisy

Projekt, który ma wejść w życie w kwietniu 2026 roku, przyjmie formę dekretu królewskiego – oznacza to, że nie będzie musiał przechodzić przez parlament. Dla Pedro Sancheza jest to idealne rozwiązanie, ponieważ rządząca PSOE nie ma samodzielnej większości.

Nowe prawo, wypracowane we współpracy z lewicową partią Podemos, pozwoli na zalegalizowanie pobytu tym, którzy do 31 grudnia 2025 roku mieszkali w Hiszpanii przynajmniej pięć miesięcy lub złożyli wniosek o ochronę międzynarodową przed końcem roku. Migranci muszą spełnić tylko jeden warunek – nie mogą mieć przeszłości kryminalnej.

Osoby, które spełnią te kryteria, otrzymają nie tylko roczne zezwolenie na pobyt i pracę na Półwyspie Iberyjskim, ale co więcej, po dziesięciu latach – a w niektórych przypadkach wcześniej – będą mogły ubiegać się o hiszpańskie obywatelstwo.

Proces zalegalizowania pobytu będzie prosty, jak na hiszpańskie standardy. Wystarczy udokumentować obecność w kraju, np. poprzez meldunek, wizyty lekarskie, umowy najmu, dowody przesyłania pieniędzy czy bilety transportowe. Po złożeniu wniosku wszystkie procedury deportacyjne zostają zawieszone, a przyznana tymczasowa karta pobytu pozwoli legalnie pracować i korzystać z usług publicznych, w tym służby zdrowia.

Hiszpania zalegalizuje pobyt 500 tys. migrantów

Rząd ocenia, że z nowych przepisów skorzysta około pół miliona osób. Politycy Podemos mówią nawet o 800 tys. W Hiszpanii mieszka obecnie 7 milionów cudzoziemców, z czego aż 4 miliony pochodzą z Ameryki Łacińskiej. – Wzmacniamy model migracji oparty na prawach człowieka i integracji, który jednocześnie wspiera gospodarkę i spójność społeczną. To historyczny dzień – podkreśliła minister ds. migracji Elma Saiz.

Hiszpańskie władze argumentują, że stabilny napływ migrantów jest niezbędny ze względów demograficznych i gospodarczych. Według danych rządowych, w ostatnich sześciu latach obcokrajowcy odpowiadają za około 80 proc. wzrostu zatrudnienia w kraju. Z 76,2 tys. nowych miejsc pracy w ostatnim kwartale ubiegłego roku, 52,5 tys. przypadło na osoby spoza Hiszpanii.

Podczas prezentacji przepisów eurodeputowana Irene Montero podkreśliła, że celem jest ochrona ludzi przed przemocą i wykluczeniem. – Nie możemy pozwolić, by ludzie żyli w strachu i bez praw. Jeśli inni odbierają dzieci i stosują przemoc, my dajemy papiery. To jest sprawiedliwość społeczna – mówiła polityczka podkreślając rolę organizacji społecznych w wypracowaniu reformy.

Hiszpania otwiera się na migrantów. Prawica krytykuje

Inicjatywa rządu Pedro Sancheza spotkała się jednak z ogromną falą krytyki ze strony prawicy. Polticy Partido Popular oraz Vox ostrzegają, że tak szerokie otwieranie drzwi migrantom, może mieć katastrofalne skutki i oskarżają rząd o nagradzanie nielegalności. Wskazują, że będzie to stanowiło ogromną zachętę dla nielegalnych migrantów z różnych stron świata oraz magnes dla grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi.

Hiszpański dziennik „ABC” przewiduje, że liczba cudzoziemców, którzy będą poszukiwali nowego życia w Hiszpanii, może znacząco wzrosnąć, a popularne szlaki migracyjne, w tym przez Morze Śródziemne, mogą stać się jeszcze bardziej niebezpieczne.

Dla zobrazowania warto przytoczyć dane organizacji Caminando Fronteras, z których wynika, że w 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych na południowym szlaku migracyjnym spadła o 70 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2024 roku życie straciło ponad 10 tys. osób próbujących przedostać się na Półwysep Iberyjski.

Hiszpania kontynuuje tradycję

Historia pokazuje jednak, że podobne rozwiązania już w przeszłości były stosowane z sukcesem w Hiszpanii. W 2005 roku rząd José Luisa Rodrígueza Zapatero wprowadził masową legalizację cudzoziemców. Z tych regulacji skorzystało wówczas ponad pół miliona osób. Inicjatywa Pedro Sancheza jest więc tak naprawdę kontynuacją a nie czymś zupełnie nowym.

Pewne jest jedno – kwiecień 2026 roku zapowiada się w Hiszpanii gorąco, ponieważ setki tysięcy migrantów po raz pierwszy w życiu będą mogły legalnie mieszkać i pracować w kraju, który przez stał się ich domem. I sprzeciw prawicowych polityków niewiele w tej kwestii zmieni. Zarówno tych z Hiszpanii, jak i spoza.

