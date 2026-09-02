Silna eksplozja w Augsburgu. Zamknięto główny dworzec

W środę 2 września rano w Augsburgu doszło do eksplozji. Policja zdecydowała o zamknięciu budynku dworca kolejowego.

Niemcy. Silny wybuch w Augsburgu. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia

Niemieckie media donoszą o eksplozji, która miała miejsce w przejściu łączącym budynki przy głównym dworcu kolejowym w Augsburgu. Ze wstępnych raportów policji wynika, że lekko ranne zostały dwie osoby. Poszkodowani doznali urazu ciśnieniowego narządu słuchu.

Eksplozja była na tyle silna, że w pobliskich budynkach szyby wyleciały z okien. Policyjny eksperci pracują obecnie na miejscu zdarzenia, starając się ustalić rodzaj wykorzystanego materiału wybuchowego. Poszukiwana jest też osoba, która mogła odpowiadać za zdarzenie.

Eksplozja w Augsburgu. Zablokowany dworzec i utrudnienia w mieście

W reakcji na zdarzenie służby postanowiły odseparować główne wejście na stację kolejową. Zablokowano budynek dworca oraz pierwszy peron. Pociągi jednak dalej kursują, zostały skierowane na inne tory. Pasażerowie mogą dostać się na stację tylko przez wejścia od strony południowej i północnej.

Lokalna komenda policji zwróciła się w komunikacie do mieszkańców o unikanie okolicy dworca i całej Bahnhofstraße. Służby zablokowały m.in. skrzyżowania przy Halderstraße, Hübnerstraße i Viktoriastraße. Z aktualizacji z godziny 8 rano wynikało, że zakłócenia dotyczyły też funkcjonowania transportu publicznego w Augsburgu.

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