164 państwa za, tylko USA przeciw. ONZ zmienia mapę świata

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zachęcającą do korzystania z nowego odwzorowania świata. Poparły ją 164 państwa. Przeciwko zagłosowały jedynie Stany Zjednoczone, natomiast Serbia, Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia i Ukraina wstrzymały się od głosu.

Inicjatywę przedstawiło Togo przy poparciu Unii Afrykańskiej. Jej autorzy chcą, aby projekcja Equal Earth była stosowana m.in. w szkołach, podręcznikach, mediach oraz na platformach cyfrowych.

Afryka jest 14 razy większa od Grenlandii

Używane od XVI wieku odwzorowanie Merkatora powstało na potrzeby żeglugi. Znacznie powiększa jednak obszary położone blisko biegunów, przez co Europa, Ameryka Północna i Grenlandia wydają się większe, a Afryka i Ameryka Południowa – mniejsze.

Na tradycyjnej mapie Grenlandia wygląda na zbliżoną wielkością do Afryki, choć w rzeczywistości kontynent afrykański jest od niej około 14 razy większy. Projekcja Equal Earth zachowuje właściwe proporcje powierzchni lądów.

Stany Zjednoczone uznały rezolucję za element „ideologicznego programu” i odwracanie uwagi od poważniejszych problemów międzynarodowych.

Rezolucja nie zmienia granic

Decyzja ONZ nie oznacza zakazu używania mapy Merkatora ani obowiązku natychmiastowej wymiany wszystkich map. Rezolucja ma charakter niewiążący i jedynie zachęca państwa oraz instytucje do stosowania Equal Earth.

Nie zmienia także żadnych granic na świecie.

Czytaj też:

Zapomnij o Pałacu Kultury i Łazienkach. To 5 miejsc Warszawy, których nie znasz Czytaj też:

Gdzie żyją polscy milionerzy? Fiskus pokazał liczby. Jeden region zaskakuje