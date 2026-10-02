Premier Izraela dumny z pasażera Flydubai. „Zapobiegł kolejnemu 11 września”

Benjamin Netanjahu w środę 30 września w rozmowie z Fox News odniósł się do krwawego ataku w kokpicie, do którego doszło podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu po domniemanej próbie porwania samolotu. Premier Izraela pochwalił „niewiarygodną odwagę” pasażerów, którzy szybko obezwładnili rzekomego napastnika i ustabilizowali sytuację w samolocie, zwracając szczególną uwagę na mężczyznę, który wtargnął do kokpitu i obezwładnił atakującego.

Zdaniem Netanjahu to właśnie Janiw Hajun zapobiegł katastrofie o „niewiarygodnych rozmiarach”. Szef izraelskiego rządu mówił, że „pasażerowie, w tym 30 dzieci, już odmawiali modlitwy i wiedzieli, że odejdą z tego świata”. – Ten młody człowiek po prostu wykazał się naprawdę niesamowitym bohaterstwem i uratował sytuację – przekonywał Netanjahu. Premier Izraela kontynuował, że mężczyzna „działał z zimną krwią, heroizmem i ogromną odwagą”.

Benjamin Netanjahu o próbie porwania samolotu. Premier Izraela chwali Janiwa Hajuna

Według Netanjahu mogło dojść do kolejnego „11 września”. Szef izraelskiego rządu spotkał się z Hajunem, wyrażając uznanie dla jego czynu i chwaląc go za przejęcie kontroli nad samolotem w „niemożliwych” okolicznościach. – Zapytałem go: „Jak ci się to udało?”, a on odpowiedział: „Cóż, po prostu musiałem to zrobić” – relacjonował Netanjahu. Dodał, że na pokładzie samolotu wśród 174 pasażerów była rodzina mężczyzny.

Premier Izraela za atak obwinił „nienawiść” i stwierdził, że ma ona swoje korzenie w antysemityzmie i że wielu ludzi „padło ofiarą” tego, co określił jako „propagandę” oczerniającą jego kraj. – Nie znam dokładnej historii tej osoby, napastnika, ale najwyraźniej nienawidził Izraelczyków, skoro zamierzał zabić około 170 z nich w tym samolocie, zabijając przy tym również siebie – przekonywał Netanjahu. Szef izraelskiego rządu zakończył, że „to fanatyzm i nienawiść o niewyobrażalnym nasileniu”.

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