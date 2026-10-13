Niemieckie media rozpisują się o cenach paliw w Polsce. Pójdą naszym śladem?

Sejm przegłosował Ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, która wejść w życie ma dopiero z początkiem listopada b.r., ale – co warto zaznaczyć – obejmuje przychody z okresu od marca 2026 do marca 2027 roku. Rząd – na czele z ministerstwem finansów i gospodarki – zapowiadał, że pozyskane dzięki niej pieniądze sfinansują program Ceny Paliw Niżej. Ten wystartował półtora tygodnia temu i obowiązywał będzie do końca grudnia.

Obniżki cen paliw widać było niemal od razu – obecnie, zgodnie z zarządzeniem ministra energii, nie mogą być wyższe niż ok. 7 zł „z groszami” – podobnie w przypadku oleju napędowego, który jest jednak droższy o niecałą złotówkę.

Sytuacja w Niemczech jest w tym kontekście znacznie gorsza, choć warto zaznaczyć, że przeciętny obywatel wciąż zarabia tu średnio znacznie więcej niż przeciętny Polak. Ceny paliw wynoszą obecnie ponad 2 euro za litr w przypadku benzyny i kilka centów więcej za diesla (w przeliczeniu EUR na PLN to kolejno: ponad 9 i blisko 10 zł za litr).

Nic dziwnego, że Niemcy z zazdrością spoglądają na to, co dzieje się w Polsce, a tamtejsze media zastanawiają się, czy rząd powinien brać z nas przykład.

Ceny paliw. Niemcy z zazdrością patrzą na Polskę?

Felix Kiefer – publicysta dziennika „Tagesspiegel” – pyta wprost: „Czy polski podatek od nadzwyczajnych zysków może stać się wzorem dla Niemiec”? Według relacji komentatora politycy patrzą uważnie na to, co robi Polska i poddają dogłębnej analizie.

Obecnie rząd na czele z Friedrichem Merzem wprowadzili u siebie rodzaj rabatu, dzięki któremu obywatele mają nieco niższe ceny paliw dzięki wprowadzeniu obniżki podatku energetycznego na benzynę i diesla – co przekłada się jednak na jedynie kilka centów, które zostają w ich portfelach. Obciąża to jednak budżet państwa.

To w przeciwieństwie do ruchów, które wykonał rząd Donalda Tuska – w tym przypadku mamy bowiem CPN, który obniża VAT (podatek od towarów i usług) z 23 do 8 proc., jednakże straty mają być zrekompensowane przez wspomniany wcześniej podatek od zysków nadzwyczajnych. Wprawdzie niemiecki minister finansów Lars Klingbeil chciał wprowadzić podobne rozwiązanie, ale nie udało mu się przekonać do tego kanclerza.

Tymczasem dopłaty do paliw kosztowały Niemców 1,6 mld, a kolejne (od października do grudnia) – 2,4 mld EUR (razem 4 mld euro). To w przeliczeniu na PLN ok. 17,5 mld zł.

Czytaj też:

Nowe ceny na stacjach paliw. Benzyna bije rekord, diesel nieco tanieje Czytaj też:

Kierowcy dostaną prezent pod choinkę? Minister uchylił rąbka tajemnicy