Niezwykłe odkrycie na dnie Morza Śródziemnego. To najstarszy z odkrytych dotąd statków

Jak informuje BBC, odkrycia dokonał zespół archeologów kierowany przez prof. Hakana Oniza z tureckiego Uniwersytetu Akdeniz. Naukowcy szacują, że statek miał około 10 metrów długości i służył do transportu towarów po Morzu Śródziemnym.

Wrak sprzed tysięcy lat. Przetrwał jego ładunek

Choć drewniana konstrukcja nie przetrwała do naszych czasów, na dnie morza zachowały się pozostałości ładunku. Archeolodzy znaleźli trzy duże kamienne kotwice oraz ponad 30 ceramicznych naczyń służących do przechowywania towarów.

– Wrak statku to kapsuła czasu na dnie morza – powiedział prof. Oniz, cytowany przez BBC.

Wiek znaleziska określono na podstawie ceramiki. Ponieważ drewno nie zachowało się, badacze nie mogli wykorzystać datowania radiowęglowego pozostałości konstrukcji. Zamiast tego porównali techniki zdobienia naczyń z innymi zabytkami z tego okresu.

– Porównując techniki zdobienia na ceramicznych naczyniach, możemy z całą pewnością stwierdzić, że nasz wrak pochodzi z wczesnej epoki brązu. To w 100 proc. pewne – podkreślił Oniz.

Handel morski w epoce budowy piramid

Według szacunków wrak ma od około 4,4 tys. do 4,7 tys. lat. To oznacza, że statek zatonął w czasach, gdy powstawały jedne z najbardziej imponujących budowli starożytności. BBC zwraca uwagę, że z podobnego okresu pochodzi Wielka Piramida w Gizie, znana również jako Piramida Cheopsa.

Znalezisko może pomóc lepiej zrozumieć, jak wyglądała wymiana handlowa we wczesnej epoce brązu. Zdaniem archeologów statek prawdopodobnie rozpoczął podróż wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Nie wiadomo jednak, dokąd dokładnie zmierzał.

Badacze rozważają dwa kierunki: starożytną Troję, położoną na terenie dzisiejszej północno-zachodniej Turcji, lub Kretę, gdzie rozwijała się cywilizacja minojska. Oba obszary odgrywały istotną rolę w dziejach regionu, a transport morski miał znaczenie dla przepływu towarów i kontaktów między społecznościami.

Poprzedni rekord należał do wraku z Grecji

Dotychczas za najstarszy znany wrak statku uznawano znalezisko u wybrzeży greckiej wyspy Dokos. Jego wiek szacuje się na około 4,2 tys. lat. Odkrycie w pobliżu Kekovy może zatem przesunąć granicę wiedzy o najstarszych pozostałościach żeglugi handlowej.

Warto jednak odróżnić najstarszy wrak od najstarszego wraku z zachowanymi elementami drewnianymi. W tej drugiej kategorii istotnym znaleziskiem pozostaje statek odkryty na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii, którego wiek szacuje się na około 2,4 tys. lat.

Odkrycie u wybrzeży Turcji ma więc znaczenie nie tylko ze względu na swój wiek. Zachowane kotwice i ceramika stanowią cenne świadectwo dawnych podróży morskich oraz sieci handlowych, które łączyły społeczności basenu Morza Śródziemnego tysiące lat temu.

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