Europa wyszła na ulice. Co napędza protesty i skąd fala przemocy?

Francja mierzy się z najgwałtowniejszą odsłoną protestów, które w ostatnich tygodniach przetaczają się przez kolejne europejskie państwa. Tylko w sobotę zatrzymano tam blisko 2,4 tys. osób, a prawie tysiąc policjantów i żandarmów zostało rannych – siedmiu ciężko. Dochodziło do plądrowania sklepów i podpalania budynków. W Limoges spłonął XIX-wieczny ratusz, a w Lyonie biuro informacji turystycznej.

Emmanuel Macron zwołał posiedzenie kryzysowe i zapowiedział możliwość zakazywania zgromadzeń w miejscach, w których istnieje ryzyko kolejnych starć. Jednocześnie wykluczył na razie wprowadzenie stanu wyjątkowego i godziny policyjnej. Odpowiedzialnością za przemoc francuskie władze obarczają radykalną lewicę oraz grupy wykorzystujące demonstracje do grabieży.

Nie ma jednego „europejskiego protestu”

Wydarzenia we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii nie są elementem jednej zorganizowanej akcji. Łączą je jednak podobne źródła niezadowolenia: rosnące koszty życia i mieszkań, pogarszająca się jakość usług publicznych oraz przekonanie młodych ludzi, że państwo nie reaguje na ich problemy.

We Francji protesty rozpoczęli uczniowie szkół średnich. Domagali się poprawy warunków nauki, uzupełnienia braków kadrowych i zmian w nieprzejrzystym systemie rekrutacji na uczelnie. Wskazywali na zniszczone budynki, przepełnione klasy oraz wielomiesięczne nieobecności nauczycieli, za których nie zapewniano zastępstw.

Do młodzieży dołączyły związki zawodowe, uczestnicy ruchu „żółtych kamizelek” oraz Francuzi protestujący przeciwko drożyźnie. Dodatkowym zapalnikiem stał się wzrost cen paliw. Związek zawodowy CGT domaga się podwyżek wynagrodzeń i emerytur oraz działań obniżających ceny podstawowych produktów. Pokojowe początkowo protesty zostały wykorzystane przez bardziej radykalne grupy, w tym imigranckie, do wzniecenia przemocy. Szybko pokojowe postulaty, co podkreślają sami Paryżanie w rozmowach z mediami, zostały przysłonięte przez zamieszki, podpalenia i grabieże.

Drugi dzień starć w Mediolanie

Do eskalacji doszło również we Włoszech. W Mediolanie kilkuset zamaskowanych demonstrantów wybijało szyby, podpalało kosze na śmieci i atakowało policjantów w pobliżu placu katedralnego. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym i armatkami wodnymi. Ponad 60 osób przewieziono na komisariaty.

Dzień wcześniej podczas marszu przeciwko rosnącym kosztom życia i wojnom część uczestników rzucała w policjantów kamieniami oraz kostką brukową. Płonące barykady budowano m.in. ze stolików zabranych sprzed lokali. Starcia odnotowano także w Bolonii, Brescii, Bergamo i Turynie. Co najmniej dwóch funkcjonariuszy zostało rannych, a kilkudziesięciu demonstrantów zatrzymano.

Premier Giorgia Meloni oświadczyła, że demonstracje są prawem obywateli, ale „podpalanie miast nim nie jest”. Włoski rząd ma omówić odpowiedź państwa na przemoc.

Hiszpania: mieszkania symbolem kryzysu

W Hiszpanii głównym powodem protestów jest sytuacja mieszkaniowa. Jednym z symboli demonstracji stała się historia 87-letniej Maricarmen Abascal, którą eksmitowano po tym, jak fundusz inwestycyjny miał podnieść jej czynsz o 230 proc. Kobieta trafiła do szpitala i zmarła dwa tygodnie później.

Protestujący domagają się obniżenia czynszów, zatrzymania eksmisji oraz zakazania funduszom inwestycyjnym masowego wykupywania mieszkań. Kryzys ma już konsekwencje polityczne. Po porażce rządowego pakietu mieszkaniowego premier Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne na 29 listopada. Termin głosowania potwierdził hiszpański rząd.

Portugalia: ceny wzrosły o 124 proc.

Podobne postulaty pojawiły się w Portugalii. W Lizbonie protestowały setki osób, zwracając uwagę na gwałtowny wzrost cen nieruchomości i niedostępność mieszkań dla osób o przeciętnych dochodach. Według przytaczanych przez „The Guardian” oficjalnych danych ceny domów w Portugalii wzrosły w latach 2015–2024 o 124 proc., czyli około dwa razy szybciej niż średnio w Unii Europejskiej.

Dlaczego właśnie teraz?

Wspólnym mianownikiem protestów jest kumulacja problemów, które przez lata narastały oddzielnie. Droższe mieszkania, energia i paliwa zbiegły się ze złym stanem szkół, presją na wynagrodzenia oraz spadkiem zaufania do władz. W każdym państwie bezpośredni powód jest inny, ale społeczne poczucie braku stabilności podobne – wskazują media.

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