Mufasa i Aslan jak prawdziwi! Ten fotograf ma oko do lwów

W ostatnim czasie o Simonie Needhamie głośno było głównie przez jego fotografię lwa na stosie zwierzęcych kości, kojarzącą się ze słynnym disneyowskim Mufasą. W jego portfolio znajduje się jednak znacznie więcej ikonicznych zdjęć. Kilka z nich może przypominać wam Aslana z popularnego cyklu fantasy „Opowieści z Narnii”. Inne ujęcie przywodzi na myśl Skazę z „Króla lwa”.

Na swoim koncie na Instagramie Needham pokazuje oczywiście nie tylko lwy i nawet nie tylko zwierzęta. Sprawdźcie sami, zaglądając na jego profil. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów, by zachęcić was do zainteresowania się tym tematem.

(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)



(@human.kind.photography)

Jak wyjaśniał w jednym z wywiadów, Needham niezwykłe ujęcie „Króla lwa” zrobił w GG Conservation Wildlife Reserve and Lion Sanctuary w RPA. Zdjęcie wykonano aparatem Canon EOS-1DX Mark III z odległości około 10 metrów. Pozujący lew znajdował się na prawdziwej górze z kości, usypanej przez pracowników rezerwatu w poprzednich tygodniach.

Czytaj też:

Zabawny komentarz prezentera telewizyjnego do zdjęcia Fajdka. „Ten w środku jakiś niedożywiony”